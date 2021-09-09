  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
13
Mutlaka ve mutlaka odanızda bulundurun! İşte havayı temizleyen 12 bitki

2021-09-09 16:25:34
Mutlaka ve mutlaka odanızda bulundurun! İşte havayı temizleyen 12 bitki

İstatistiklere göre 50 milyondan fazla insan yılda bir tür alerji yaşayabilir. Araştırmacılar, havayı kirleten zararlı kimyasalların bu sayıyı artırmada önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Arabalar ve endüstriyel faaliyetler tarafından üretilen bu bileşenler, tüm dünyadaki yetişkinlerde ve çocuklarda astımı, alerjik riniti ve diğer alerji bozukluklarını tetikleyebilir. Ancak size iyi bir haberimiz var: Alerjiye iyi gelen ve evinizin havasını zararlı kimyasallardan arındıran bitkiler mevcut. İşte alerjik kişilerin mutlaka evinde bulundurması gereken 12 bitki...

#1
Foto - 1. Yelken çiçeği Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

1. Yelken çiçeği Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

#2
Foto - 2. Çin herdemyeşili Çin herdemyeşili, soluduğumuz havayı temizleyebilen NASA'nın önerdiği birkaç bitkiden biridir. Havadaki benzen gibi zararlı kimyasalları ve partikülleri temizleyebilir. Ancak insan sağlığı için önemli tehlike oluşturabilir. Bu yüzden evinize almadan önce dikkatli olun.

2. Çin herdemyeşili Çin herdemyeşili, soluduğumuz havayı temizleyebilen NASA'nın önerdiği birkaç bitkiden biridir. Havadaki benzen gibi zararlı kimyasalları ve partikülleri temizleyebilir. Ancak insan sağlığı için önemli tehlike oluşturabilir. Bu yüzden evinize almadan önce dikkatli olun.

#3
Foto - 3. Kauçuk bitkisi Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan Kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla

3. Kauçuk bitkisi Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan Kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla "Ficus elastica", aynı zamanda bir formaldehit yani toksin temizleyicidir. Ancak bu kimyasal bileşiğin çocuklarda astımı artırdığı görülmüştür.

#4
Foto - 4. Janet craig bitkisi İster dracaena fragrans, ister janet craig veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırın, alerjiniz varsa bu tür bitkileri evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.

4. Janet craig bitkisi İster dracaena fragrans, ister janet craig veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırın, alerjiniz varsa bu tür bitkileri evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.

#5
Foto - 5. Boston eğrelti otu Nemli yerlerde daha iyi yetişen bu bitki çok az bakım ister. Eski bir NASA araştırmacısı bilim insanı,

5. Boston eğrelti otu Nemli yerlerde daha iyi yetişen bu bitki çok az bakım ister. Eski bir NASA araştırmacısı bilim insanı, "Boston eğrelti otu havadaki zararlı toksinleri ortadan kaldırmak için en etkili bitkilerden biridir" demiştir.

#6
Foto - 6. Paşa kılıcı Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

6. Paşa kılıcı Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

#7
Foto - 7. Aloe vera Aloe veranın kozmetik bir malzeme olarak veya tıbbi amaçlarla kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, ancak bu bitkinin geniş faydalar listesine ekleyeceği bir şey daha var. Diğer bitkilerdeki gibi benzen ve formaldehit (zararlı partiküller, kimyasallar) havasını da temizleyebilir.

7. Aloe vera Aloe veranın kozmetik bir malzeme olarak veya tıbbi amaçlarla kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, ancak bu bitkinin geniş faydalar listesine ekleyeceği bir şey daha var. Diğer bitkilerdeki gibi benzen ve formaldehit (zararlı partiküller, kimyasallar) havasını da temizleyebilir.

#8
Foto - 8. Flamingo çiçeği Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir. Ancak, bu bitkiye karşı birçok alerji vakası bildirildiğinden, evinizde bulundurmanın güvenli olduğundan emin olun.

8. Flamingo çiçeği Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir. Ancak, bu bitkiye karşı birçok alerji vakası bildirildiğinden, evinizde bulundurmanın güvenli olduğundan emin olun.

#9
Foto - 9. Bambu bitkisi (Areka) Bambu bitkisi, Amerika'nın subtropikal ve tropikal bölgelerine özgü, dünya çapında bir ev bitkisi olarak popüler hale geldi. 6 metreye kadar büyüyebildiği için tipik olarak bir dekorasyon parçası olarak işlev görür. Bambu palmiyesi güzel olmanın yanı sıra havayı baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilecek kimyasal bir bileşik olan trikloretilenden arındırabilir.

9. Bambu bitkisi (Areka) Bambu bitkisi, Amerika'nın subtropikal ve tropikal bölgelerine özgü, dünya çapında bir ev bitkisi olarak popüler hale geldi. 6 metreye kadar büyüyebildiği için tipik olarak bir dekorasyon parçası olarak işlev görür. Bambu palmiyesi güzel olmanın yanı sıra havayı baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilecek kimyasal bir bileşik olan trikloretilenden arındırabilir.

#10
Foto - 10. Gerbera papatyası Çiçekleri seviyorsanız ve alerjiniz varsa, Gerbera papatyası en iyi arkadaşınız olabilir. Yazdan sonbahara kadar çiçek açar ve yaprakları 3 tehlikeli hava kirletici maddeyi temizleyebilir.

10. Gerbera papatyası Çiçekleri seviyorsanız ve alerjiniz varsa, Gerbera papatyası en iyi arkadaşınız olabilir. Yazdan sonbahara kadar çiçek açar ve yaprakları 3 tehlikeli hava kirletici maddeyi temizleyebilir.

#11
Foto - 11. İngiliz sarmaşığı İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

11. İngiliz sarmaşığı İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

#12
Foto - 12. Kurdele çiçeği Örümcek bitkisi diğer adıyla kurdele çiçeği, bakımı kolay olan ve uzun ömürlü olduğu için evinizde bulunması en kolay bitkilerden biri olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, araştırmalar bu bitkinin iç ortam hava kirliliğini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.

12. Kurdele çiçeği Örümcek bitkisi diğer adıyla kurdele çiçeği, bakımı kolay olan ve uzun ömürlü olduğu için evinizde bulunması en kolay bitkilerden biri olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, araştırmalar bu bitkinin iç ortam hava kirliliğini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir.

Türkiye'deki tüm inşaatlar durduruldu
Gündem

Türkiye'deki tüm inşaatlar durduruldu

Türkiye'deki tüm müteahhitler çimento fiyatlarındaki artışı boykot etmek üzere inşaatları bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durdurdu...
Alparslan Büyük Selçuklu için bambaşka birisi oldu!
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu için bambaşka birisi oldu!

Sultan Alparslan döneminin anlatılacağı yeni tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’da rol alacak olan oyuncu Gizem Karaca, oynayacağı rol ge..
Bakan duyurdu! 170 milyon lira yardım yapılacak
Ekonomi

Bakan duyurdu! 170 milyon lira yardım yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ay..
Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi
Dünya

Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi...
Darbenin perde arkası ortaya çıktı: Türkiye ile yakınlaşmasından rahatsız oldular
Dünya

Darbenin perde arkası ortaya çıktı: Türkiye ile yakınlaşmasından rahatsız oldular

Gine'de yaşanan askeri darbenin Fransa'dan ayrı düşünülemeyeceğini aktaran uzmanlar, Fransa gibi Batılı ülkelerde eğitim almış olan Gineli s..
Son Yahudi Afganistan'dan ayrıldı
Dünya

Son Yahudi Afganistan'dan ayrıldı

Afganistan'daki son Yahudi Zebulun Simantov'un (62) ülkeden güvenli bir şekilde ayrıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay