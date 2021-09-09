Mutlaka ve mutlaka odanızda bulundurun! İşte havayı temizleyen 12 bitki

İstatistiklere göre 50 milyondan fazla insan yılda bir tür alerji yaşayabilir. Araştırmacılar, havayı kirleten zararlı kimyasalların bu sayıyı artırmada önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Arabalar ve endüstriyel faaliyetler tarafından üretilen bu bileşenler, tüm dünyadaki yetişkinlerde ve çocuklarda astımı, alerjik riniti ve diğer alerji bozukluklarını tetikleyebilir. Ancak size iyi bir haberimiz var: Alerjiye iyi gelen ve evinizin havasını zararlı kimyasallardan arındıran bitkiler mevcut. İşte alerjik kişilerin mutlaka evinde bulundurması gereken 12 bitki...