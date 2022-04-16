Muş’ta göletler yüzde 100 doldu

"Toplam 10 milyon metreküp hacimli göletler, bugün itibarıyla taşmaya başladı. Geçen yıl yaşananın kuraklık sebebiyle göletlerde su seviyesi büyük ölçüde azalmıştı. Bu yıl etkili olan kar yağışı ve devam eden yağmurlar dolayısıyla çitçinin yüzü gülmeye başladı. Yüzde 100 doluluk oranı gösteren göletler, bu yıl özellikle çevredeki üreticilere can suyu olacak. Son günlerdeki yağışlarla birlikte su seviyesi en üst seviyeye çıktı. Göletlerin bölgedeki tüm köylerimiz için hem tarım alanında hem de hayvancılık bakımında hayati önemi var."