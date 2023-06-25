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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

2023-06-25 14:00:36
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir son dakika duyurusunda bulundular. Fazla mesai yapanlar bu habere dikkat! Bursa İş Mahkemesi, emsal bir kararda bulundu. Gıda sektöründe bulunduran bir işçi 2016 yılında 432,4 saat fazla mesai yaparak 270 saatlik yasal sınırı aştı. İşçi, kendi rızasıyla işten ayrılıp tazminat talep etti. Ancak işveren bu karara karşı çıktı. Anlaşmaya varılamayınca olay mahkemeye taşındı. Mahkemeden ise emsal karar verildi. Fazla mesai kararı çıktı.

#1
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Sürekli olarak fazla mesaiye kalanlar dikkat! Mahkeme kararını verdi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Bir işçi 432 saat fazla mesai yapıp 270 saatlik sınırı aştı. Kendi rızasıyla işten ayrılan ve tazminat talep eden işçi işverenle sorun yaşayınca olayı mahkemeye taşıdı. Bursa İş Mahkemesi ise emsal bir karara imza attı. Fazla mesai kararı çıktı! Yasal sınıra dikkat. Eğer bunu yaparsanız paranızdan olabilirsiniz. İşte detaylar...

#2
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Mahkemeden çıkan kararın emsal niteliğini taşıdığını belirten Avukat Deniz Sarıbaş Yılmaz, şunları söyledi: "Müvekkilim bir gıda fabrikasında 14 yıl boyunca işçi olarak çalışmış. Daha sonra bahsi geçen fabrikadaki çalışma şartları yıllık 270 saatin üzerinde fazla mesai şekline evrilmiş. Yıllık 270 saatin üzerindeki fazla mesai durumunda işçiler için haklı nedenle fesih sebebi olduğu aşikar.

#3
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Açılan dava sonucunda mahkeme işçiyi haklı buldu ve 270 saati aşan fazla mesai nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandı. Ancak bu dava ilginç olan şu ki müvekkilim işverenin ileri sürdüğü fazla mesaiye rıza göstererek onay veriyor. Ayrıca yasal olarak haklı nedenin devamlılık arz ettiği için hak düşürücü süreye tabii tutulmaksızın davası kabul ediliyor. Bu da Türkiye’de ender rastlanan bir karar. İstinaf Mahkemesi tarafından bu karar onandı"

#4
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Dosya çerçevesinde sunulan son 3 döneme ait bordroların incelenmesinde feshin gerçekleştiği 2016 yılı için fazla çalışma toplamının 432,4 saat olduğu; böylelikle senelik 270 saatlik yasal sınırın aşıldığı bilirkişi raporu ile tespit edildi. Davalı iş yerinde kanun hükümlerine uygun çalışma şartlarının uygulanmadığı anlaşıldığından davacı işçi tarafından iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığı sonucuna varıldı.

#5
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Mahkeme tarafından kanun hükümlerine uygun çalışma şartlarının uygulanmamasının davalı iş yerinde devamlı bir hal taşıdığı ve iş akdinin fesih tarihi itibariyle de fesih nedenin devam ettiği anlaşıldığından davalı vekilinin feshin 6 günlük sürede yapılmadığı savunmasına mahkeme itibar etmedi.

#6
Foto - Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

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