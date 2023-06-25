Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı

Açılan dava sonucunda mahkeme işçiyi haklı buldu ve 270 saati aşan fazla mesai nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandı. Ancak bu dava ilginç olan şu ki müvekkilim işverenin ileri sürdüğü fazla mesaiye rıza göstererek onay veriyor. Ayrıca yasal olarak haklı nedenin devamlılık arz ettiği için hak düşürücü süreye tabii tutulmaksızın davası kabul ediliyor. Bu da Türkiye’de ender rastlanan bir karar. İstinaf Mahkemesi tarafından bu karar onandı"