2023-06-25 14:00:36 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Dikkat! Karar çıktı
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir son dakika duyurusunda bulundular. Fazla mesai yapanlar bu habere dikkat! Bursa İş Mahkemesi, emsal bir kararda bulundu. Gıda sektöründe bulunduran bir işçi 2016 yılında 432,4 saat fazla mesai yaparak 270 saatlik yasal sınırı aştı. İşçi, kendi rızasıyla işten ayrılıp tazminat talep etti. Ancak işveren bu karara karşı çıktı. Anlaşmaya varılamayınca olay mahkemeye taşındı. Mahkemeden ise emsal karar verildi. Fazla mesai kararı çıktı.