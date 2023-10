MHP İsrail ve ABD’yi topa tuttu! Aptal ve sarsak

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI" Barışın tesisi konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet kurumları çok yoğun bir diplomasi trafiği içinde. Biz de MHP olarak ümit ediyoruz ki bir an evvel ateşkes sağlansın. BM de gerektiği şekilde bu hadiselerin içerisinde uluslararası hukuk çerçevesinde vaziyet alsın. Kesin olan kanaatimiz de 1967 öncesi sınırlarına kavuşmuş ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin bir an evvel tanınması. Uluslararası hukuk yok sayılarak, sadece kaba güce dayalı adımların kimseye faydası yok. Uzun vadede İsrail'e hiç faydası yok. Uluslararası hukuka uyması uzun vadede İsrail'in lehine. Görüyoruz ki bütün dünyada en sağlıklı tutumu alan; dengeli, hakkaniyetli tutum alan yine Türkiye. Temenni ediyoruz ki bir an evvel ateşkesin sağlanması için bütün dünya seferber olur.