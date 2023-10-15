MHP İsrail ve ABD’yi topa tuttu! Aptal ve sarsak

MUHALEFETİN GAZZE KONUSUNDAKİ TUTUMU CHP'nin içinde Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmesini isteyenler bile var. Kafalarının ne kadar dağınık olduğunu gösterir. Kendi iç kavgalarından etraflarına bakıp neler yaşandığını çok da iyi idrak edemediklerini düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkeresine 'Hayır' diyeceklerini söyledi. Gazze meselesinde yüzeysel açıklamalar yaptı. Tutumlarının çok net olmadığını düşünüyorum. Dışişlerinden sorumlu milletvekilleri ve yöneticileri daha çok Amerika ve Batı politikaları doğrultusunda... Ankara merkezli bir perspektife sahip olmadıklarını düşünüyoruz. Elbette açık açık İsrail'i desteklediklerini söyleyemiyorlar ama... Etrafımız adeta ateş çemberi ve istikrarsızlıklar söz konusu. Bunların içinde istikrar ve güven adası olarak Türkiye var. Ülkemizin kıymetini çok iyi bilmemiz ve anlamamız lazım. Devletleri olmayan toplumlar ayak altında eziliyor. Eğer bugün Filistin halkı Gazze halkı ayak altında ezilmeye çalışılıyorsa devleti ve ordusu olmadığı içindir. Beka söylemini hafife almak tam bir şuursuzluk ve aymazlıktır. Eğer bekayı esas alarak yaşamazsanız bekanız elden gider. Yine iş Türkiye'ye kalıyor, bilhassa Filistin hadiseleri bakımından. Türkiye'nin öncülük yaptığı çalışmalar önünde sonunda bir netice verecek. Türkiye, son derece objektif, hakkaniyetli, adaletli ve güven veren bir tutum izliyor.