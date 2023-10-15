MHP İsrail ve ABD’yi topa tuttu! Aptal ve sarsak

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA SURİYE'DE YAŞANAN GERİLİM (ABD Dışişleri Bakanı'nın 'Yahudi olarak İsrail'e geldim' sözleri) Amerika devlet olarak çok büyük zaaf içinde. Bunlar, bir devletin çözüldüğünü gösterir. Sen büyük devlet olduğunu söyleyeceksin. Ondan sonra dışişleri bakanın, bakan olma sıfatını bırakmış, Yahudi sıfatıyla bulunduğunu söylüyor. Aslında Amerika'yı devlet olmaktan çıkaran bir söz bu. Önce kendilerinin reddetmesi gerekir. Senin ne işin var? Burası benim bölgem, benim sınırlarım. Tehdit altında olan ülke Türkiye. Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını nokta operasyonlarla kullanıyor. Sivillere en küçük bir tehdit yok. ABD'nin güvenliğini tehdit eden en küçük bir durum yok. Eğer Amerika gerçekten dostsa, müttefikse, Türkiye'nin yanında bir politika izlemesi gerekir. Aptal ve sarsak bir devletin tutumudur. Muhatabın senin Türkiye Cumhuriyeti gibi yüce, bütün dostluk müttefiklik yükümlülüklerini getiren bir ülke varken sen terör örgütleriyle, üstelik Türkiye'ye karşı faaliyet yürütürsen o zaman sen kusura bakma dost değil, düşmansın.