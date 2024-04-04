Matrix 5 geliyor! Yapımcı açıkladı!

Bu da Matrix devam filmi açısından Goddard’ın o kadar da elinin rahat olmadığını gösteriyor. Matrix filmi için özellikle en çok talep edilen hikayelerden biri de robotlarla insanların ilk savaşları. Animatrix’te kısaca işlenen bu konu Matrix hayranları arasında en popüler hikayelerden biri.