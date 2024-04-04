2024-04-04 09:51:50 Matrix 5 geliyor! Yapımcı açıkladı!
Sinema tarihinin en kült filmlerinden kabul edilen Matrix, serinin 5. filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sinema tarihinin en kült filmlerinden kabul edilen Matrix, serinin 5. filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Warner Bross Discovery, Matrix 5 için ilk hazırlıklara başladı. Matrix 4 Resurrections, bildiğiniz gibi gişede istediği başarıya ulaşamadı. Özellikle Matrix hayranları için serinin son filmi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen Warner Bross, seriye hala güvenmeye devam ediyor.
Ancak detaylar açıklanmasa da Matrix 5 yeni bir konu ve yeni karakterlerle karşımıza çıkacak. Buna karşın yeni filmde Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving ve Jada Pinkett Smith gibi çekirdek rollerin olup olmayacağı da belli değil.
Stüdyo, şu an için Matrix 5 devam filmi için Drew Goddard ile anlaştı. Ancak Lana Wachowski’de yeni filmin yapımcılığını üstlenecek. Drew Goddard’ı özellikle The Martian filminde aldığı başarıyla hatırlıyoruz. Başarılı yönetmen Buffy the Vampire Slayer, Alias, Lost dizilerinde de senaryo ekibinde yer alıyordu.
Drew Goddard,hem yönetmen hem yaratıcı yapımcı hem de senaristlik gibi önemli meziyetlere sahip. Yönetmenlik yaptığı filmlerde hikayeye odaklanmasıyla bilinen yönetmen, özellikle The Martian ile dikkat çekti.
Matrix devam filmi ile yönetmenin ana hikayeden hareketle bir filme imza atacağı bilinmiyor. Özellikle Matrix 4 ile hayranlar hikâyenin gidişatını çok da beğenmedi. Bu noktada Matrix 5 ile hem karakterler hem de hikaye değişime uğrayabilir.
Ancak burada Lana Wachowski’de hikayenin gidişatı konusunda ana yönlendirici olacağa benziyor. Warner Bross, yaptığı açıklamada özellikle Lana Wachowski’nin projeye olan katkısından dolayı ekibin heyecanlı olduğu vurgusunu da ekledi.
Bu da Matrix devam filmi açısından Goddard’ın o kadar da elinin rahat olmadığını gösteriyor. Matrix filmi için özellikle en çok talep edilen hikayelerden biri de robotlarla insanların ilk savaşları. Animatrix’te kısaca işlenen bu konu Matrix hayranları arasında en popüler hikayelerden biri.
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