Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Binada kimsenin olmadığının söylendiğini ama her ihtimale karşı sesli arama çalışması yapıldığını anlatan Katipoğlu, "Herhangi bir bulguya rastlamadık ama olabilecek bir kayıp ihbarında tüm arama kurtarma çalışmaları yine yapılır. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmasını istiyoruz.