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Hayat-Aktüel
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Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

2023-03-24 17:00:15
Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

#1
Foto - Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.

#2
Foto - Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi. Bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler, bir süre enkazda arama yaptı.

#3
Foto - Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere, binanın depremlerde ağır hasar gördüğünü, acil yıkılması için mahalle muhtarı Aliseydi Özdemir'in girişimde bulunduğunu belirtti.

#4
Foto - Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Binada kimsenin olmadığının söylendiğini ama her ihtimale karşı sesli arama çalışması yapıldığını anlatan Katipoğlu, "Herhangi bir bulguya rastlamadık ama olabilecek bir kayıp ihbarında tüm arama kurtarma çalışmaları yine yapılır. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmasını istiyoruz.

#5
Foto - Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Özellikle evlerine girmemeleri, sokakta, caddede bu tür hasarlı binalara yakın şekilde geçmemeleri gerekir. Zaten buralara şerit çekilmiş, emniyet güçlerimizin kontrolü altında olan binalardı. Bir sıkıntı olmaması sevindirici yönü." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Malatya'da 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Muhtar Özdemir de binanın ağır hasarlı olduğunu, acil yıkım kararı verilmesi için bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gittiğini dile getirerek, "O sırada bize ihbar geldi, bina çökmüş maalesef. Çok şükür, can kaybı yok. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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