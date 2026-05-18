Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu

Türkiye'nin farklı noktalarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bir Doğu ilimizde arazi sahipleriyle yaşanan anlaşmazlığın ardından flaş karar alındı.

Foto - Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Mardin ili sınırlarında yürüttüğü arama faaliyetleri kapsamında açmayı planladığı Karademir-1 kuyusu için kamulaştırma sürecini başlattı.

Foto - Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) ilanına göre TPAO, AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı arama ruhsatı kapsamındaki kuyu lokasyonu için Artuklu ilçesi Yaylı mahallesi 107 ada 8 parselin 2.228,30 metrekarelik mülkiyet kısmına ihtiyaç duyuyor.

Foto - Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu

Söz konusu taşınmaz, arazi malikiyle anlaşma yoluyla satın alınamadı. Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi parsele acele el koyma kararı verdi. TPAO, 13 Mayıs 2026 tarihli dilekçesiyle kamulaştırma kararı alınması için MAPEG'e başvurdu.

Foto - Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu

MAPEG, talebi 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan etti.

Foto - Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Yorumlar

mardinli

Yav babam bunlara da alti senın usti benım deseğ bu iş oli. bu kader basit.

Vatan Evladı

BURDAN SADECE SEN YARARLANIYORSUN.PETROL ÇIKINCA TÜM İNSANLAR YARARLANIYOR.İŞİ YOKUŞA SÜRMENİN NE ANLAMI VAR.
