Köylülerle anlaşılamadı: Petrol olduğu düşünülen araziye el konuldu
Türkiye'nin farklı noktalarında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bir Doğu ilimizde arazi sahipleriyle yaşanan anlaşmazlığın ardından flaş karar alındı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Mardin ili sınırlarında yürüttüğü arama faaliyetleri kapsamında açmayı planladığı Karademir-1 kuyusu için kamulaştırma sürecini başlattı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) ilanına göre TPAO, AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı arama ruhsatı kapsamındaki kuyu lokasyonu için Artuklu ilçesi Yaylı mahallesi 107 ada 8 parselin 2.228,30 metrekarelik mülkiyet kısmına ihtiyaç duyuyor.
Söz konusu taşınmaz, arazi malikiyle anlaşma yoluyla satın alınamadı. Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi parsele acele el koyma kararı verdi. TPAO, 13 Mayıs 2026 tarihli dilekçesiyle kamulaştırma kararı alınması için MAPEG'e başvurdu.
MAPEG, talebi 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan etti.
