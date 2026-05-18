  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Spor
7
Yeniakit Publisher
Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

Galatasaray’ın şampiyonluk sezonunda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen için Avrupa devleri yeniden harekete geçti.

#1
Foto - Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Victor Osimhen için Avrupa devleri yeniden harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Real Madrid ve Chelsea, Nijeryalı yıldızın transfer durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray'ın ise yıldız golcü için yaklaşık 100 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın yıldız santraforu Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa'da transfer hareketliliği başladı. TEAMtalk'ta yer alan habere göre Nijeryalı golcünün temsilcileri ve aracı isimler, yıldız futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleriyle yeniden temas kurmaya başladı.

#3
Foto - Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

GALATASARAY 100 MİLYON EURO İSTİYOR Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen, çıktığı 29 maçta 22 gole imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak olası bir transfer için yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü.

#4
Foto - Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

BARCELONA, REAL MADRID VE CHELSEA, VICTOR OSIMHEN'İN PEŞİNDE... Haberde yer alan detaylara göre; Barcelona'nın Robert Lewandowski sonrası dönemi planladığı ve Osimhen'i hücum hattı için en önemli adaylardan biri olarak gördüğü belirtildi. Katalan ekibinin mali şartları zorlamasına rağmen transfer için farklı formüller üzerinde çalıştığı aktarıldı.

#5
Foto - Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

Ayrıca Real Madrid'in de Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Haberde, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'nun gelme ihtimali nedeniyle Osimhen profilinin kulüp içerisinde olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

#6
Foto - Avrupa devleri Osimhen’in peşinde! Galatasaray’ın bonservis beklentisi dudak uçuklattı

İspanyol kulüplerine ek olarak Chelsea'nin de transfer yarışında yer aldığı belirtilirken, İngiliz ekibinin uzun süredir Osimhen'i takip ettiği vurgulandı. Ayrıca Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına geçmesiyle birlikte Londra ekibinin projeye olan ilgiyi arttırdığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23