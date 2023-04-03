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Hayat-Aktüel
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Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı

2023-04-03 16:43:55
Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu.

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Foto - Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı

Kazada sürücü ise yaralandı.

#2
Foto - Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı

Alınan bilgilere göre olay, Yeni Mahalle yolunda meydana geldi.

#3
Foto - Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 YD 062 kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durdu.

#4
Foto - Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı

Bölgeye gelen ambulansla kamyonet şoförü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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