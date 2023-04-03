2023-04-03 16:43:55 Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada sürücü ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Yeni Mahalle yolunda meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 YD 062 kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durdu.
Bölgeye gelen ambulansla kamyonet şoförü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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