Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalanan Gülfidan Çatlak ve ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından geçici yaşam merkezlerinde yaşamaya başladılar. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Asrın felaketinin ardından inşa edilen konutların anahtar teslimleri yapılmaya devam ediyor. Depremden sonra 2 buçuk yıl konteynerde yaşayan Çatlak ailesi, 8'inci kura çekimiyle evinin anahtarını teslim aldı. Evlerinin anahtarını teslim alır almaz yeni yuvalarına yerleşen Yürek ailesi, 2 ay önce taşınarak sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. Yeni taşındığı evin önünü bahçeye çeviren depremzede Çatlak, bahçesine; maydanoz, tere, roka, patlıcan, soğan, biber ve marul ekerek evinin önünü yeşillendirdi. Konteyner da soğuk kış günlerinde ailesiyle birlikte yeni yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Gülfidan Çatlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ile getirerek, "Kış aylarını yeni sıcak evimde güzel geçecek" dedi.