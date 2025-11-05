Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Depremde evim yıkıldı. Bu bahçeyi eşimle birlikte yaptık. Biber yetiştirdik. Bahçemde; maydanoz, tere, roka, soğan, biber ve yeni marul ektim. Ben bahçeyi boş bırakmak istemedim. Toprakla oynamayı seviyorum. Bu ürünleri ektim. Bahçemde hem yeşillik olsun hem de taze taze yeriz. Bu evde kızımla birlikte 3 kişi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun. Yeni evimize kavuştuk. Genellikle bahçeyle uğraşıyorum. Örgü örüyorum. Komşularla kahve içiyoruz. Konteyner da kış aylarında hayat şartları zordu, şimdi yeni sıcak evimde kış güzel geçecek" ifadelerini kullandı.