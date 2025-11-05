  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Gülfidan Çatlak, iki buçuk yıl konteynerde yaşadıktan sonra yeni yuvasına kavuştu. Çatlak, evinin önünü sebze bahçesine çevirerek, “Toprakla uğraşmak bana yeniden umut verdi” dedi.

#1
Foto - Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, enkazın ardından gelen umutlu hikayelerden biri de Gülfidan Çatlak’a ait.

#2
Foto - Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalanan Gülfidan Çatlak ve ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından geçici yaşam merkezlerinde yaşamaya başladılar. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Asrın felaketinin ardından inşa edilen konutların anahtar teslimleri yapılmaya devam ediyor. Depremden sonra 2 buçuk yıl konteynerde yaşayan Çatlak ailesi, 8'inci kura çekimiyle evinin anahtarını teslim aldı. Evlerinin anahtarını teslim alır almaz yeni yuvalarına yerleşen Yürek ailesi, 2 ay önce taşınarak sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. Yeni taşındığı evin önünü bahçeye çeviren depremzede Çatlak, bahçesine; maydanoz, tere, roka, patlıcan, soğan, biber ve marul ekerek evinin önünü yeşillendirdi. Konteyner da soğuk kış günlerinde ailesiyle birlikte yeni yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Gülfidan Çatlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ile getirerek, "Kış aylarını yeni sıcak evimde güzel geçecek" dedi.

#3
Foto - Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Depremde evinin yıkıldığını ifade eden ve 2 ay önce kavuştuğu yeni evinin önüne bahçe kuran depremzede Gülfidan Çatlak, "Depremi çok kötü yaşadık. Oradan köye gittik. Konteyner kentte taşındık. Bir konteyner da 7 kişi kaldık. Evim çok güzel. Yeni evime 2 ay önce taşındım, evimi çok beğendim.

#4
Foto - Konteyner günleri geride kaldı! Depremzede kadın yeni evini ektiği sebzelerle donattı

Depremde evim yıkıldı. Bu bahçeyi eşimle birlikte yaptık. Biber yetiştirdik. Bahçemde; maydanoz, tere, roka, soğan, biber ve yeni marul ektim. Ben bahçeyi boş bırakmak istemedim. Toprakla oynamayı seviyorum. Bu ürünleri ektim. Bahçemde hem yeşillik olsun hem de taze taze yeriz. Bu evde kızımla birlikte 3 kişi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun. Yeni evimize kavuştuk. Genellikle bahçeyle uğraşıyorum. Örgü örüyorum. Komşularla kahve içiyoruz. Konteyner da kış aylarında hayat şartları zordu, şimdi yeni sıcak evimde kış güzel geçecek" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!
Gündem

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgul..
‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
Dünya

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

İsviçre Federal Mahkemesi, 2017 yılında Bern'de düzenlenen bir protestoda "Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür" yazılı pankart taşıyan 4 kişi..
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 ..
PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu
Dünya

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

Almanya'da 3 eyaletten yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen operasyonla, PKK adına bağış adı altında haraç toplayan terör örgütünün Hambu..
Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Dünya

Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

ABD'de New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, sayılan oyların yüzde 50,6'sını alarak tarihi bir başa..
Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık
Dünya

Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık

Sudan’da insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu bir kadının, HDK askerlerine hitaben yaptığı konuşma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23