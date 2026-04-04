Koca yürekliler yeniden Gazze yolunda! “Filistin halkını terk etmeyiz”
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na katılacak yaklaşık 20 tekne, bugün ülkenin güneyindeki Marsilya kentinden yola çıkacak. Akdeniz'in farklı limanlarından Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve buradaki halka insani yardım götürmek hedefindeki Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu"na hazırlıkları sürüyor. Filonun yeni misyonuna Fransa'dan katılacak tekneler, Thousand Madleens to Gaza (Gazze'ye Binlerce Madleen) hareketi, Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) ve farklı derneklerden oluşan Fransa Kampanyası koalisyonu tarafından haftalardır Marsilya'nın L'Estaque Limanı'nda hazırlanıyor.