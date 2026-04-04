Koca yürekliler yeniden Gazze yolunda! “Filistin halkını terk etmeyiz”

Tarımla ilgili teknede sulama sistemleri ve çeşitli ülkelerden gelen tohumların olduğunu ifade eden Le Cordier, Marsilya'dan hareket eden teknelerin önce İtalya istikametini alacağını ve bu ülkede misyonlarıyla ilgili risk değerlendirmelerinin yapılacağını söyledi. Le Cordier, Küresel Sumud Filosu hakkında "Yüzden fazla gemiyle Gazze istikametine gitmek için tüm filo hareketlerinin birlik olduğu tarihi bir misyona hazırlanıyoruz." diyerek, Filistinlilerin siyasi bir çözüme ihtiyaç duyduğu değerlendirmesinde bulundu. Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Le Cordier, teknelerde İsrail ordusunun yıktığı Gazzelilere ait balıkçı teknelerini yeniden inşa etmek için de malzemeler bulunduğunu kaydetti.