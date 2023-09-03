2023-09-03 11:47:41 Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren büyük bir felaket haberi geldi. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu ülkemizde kuraklık ayçiçeği üretimini fena vurdu. Son 30 yılın en kurak yılını yaşayan Trakyalı çiftçiler verim kaybından dolayı mahsulü tarlada bıraktıklarını ifade etti. Tarladaki korkunç manzarayı görenler “asıl şimdi yandık” ifadelerini kullandı.