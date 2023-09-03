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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

2023-09-03 11:47:41
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren büyük bir felaket haberi geldi. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu ülkemizde kuraklık ayçiçeği üretimini fena vurdu. Son 30 yılın en kurak yılını yaşayan Trakyalı çiftçiler verim kaybından dolayı mahsulü tarlada bıraktıklarını ifade etti. Tarladaki korkunç manzarayı görenler “asıl şimdi yandık” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Tüm Türkiye’yi endişeye düşürecek korkunç haber Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geldi. Ülkemizde görülen yüksek sıcaklıklar kuraklığa yol açarak tarım faaliyetlerini de vurdu.  Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden olan Trakya’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Trakya halk arasında "Gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinin hasadı için biçerdöverler kafaları kuruyan ayçiçeği tarlalarında iş başı yaptı. Son 30 yılın en kurak yılını yaşayan Trakyalı çiftçisi verim kaybından dolayı mahsulü tarlada bırakıyor. Hava sıcaklığı etkisini sürdürmesine rağmen üreticiler hasat yapmayı sürdürüyor. 

#2
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaşanan son yılların en büyük kuraklığı sebebiyle yeterince su alamayan tarlalarda ise açılan büyük yarıklar ise biçerdövercilerin işini zorlaştırırken, bölgedeki çiftçileri ise hayrete düşürüyor.  Bu yıl aşırı kuraklık nedeniyle ayçiçeklerin tane gelişim döneminde yağmayan yağmurlardan dolayı bazı bölgelerde verimin yüzde 50’ye kadar düştüğü görüldü. Bazı tarlalarda ayçiçeklerinin bücür kaldığı görülürken, bazı tarlalarda ise biçerdöverler kuraklık sebebiyle tarlalara dahi girmediği öğrenildi. Tarladaki korkunç manzarayı görenler “asıl şimdi yandık” ifadelerini kullandı. 

#3
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Aylarca hasadını yapmak için büyük emekler harcayan üreticiler, tarlalarının başında bekleyerek yaşanan verim kaybından dolayı üzgün olduklarını ifade ettiler. Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Trakya'da hasta edilen ayçiçeklerinde çiftçiler, yüzde 30 ila 50 arasında verim kaybı olduğunu belirtti. Çiftçi, daha önceki yıllarda hiç bu kadar kurak geçen bir hasat sezonu yaşamadıklarını söyledi. 

#4
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Yaşının 30 olduğunu ve böyle büyük bir kuraklıkla ile ilk kez karşılaştığı ifade eden Serhat Yavaş, ayçiçeği tarlalarında kuraklık sebebiyle büyük verim kaybının yaşandığını belirterek, “Verimlerde çok düşüş var. Bu sene verimler rekoltenin çok altında seyrediyor. Yağmura burada hiç yağmadı. Biçtiğimiz tarlalarda çok büyük bir verim kaybı var. Bundan dolayı çiftçilerimiz büyük sıkıntılar yaşıyor. 

#5
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Tarlalarda mahsul çıkmıyor ve bundan dolayı bazı üreticiler ayçiçeklerini biçmiyor. Ayçiçeklerin tane besleme döneminde hiç yağmur yağmadı. Bundan dolayı ayçiçeklerin oluşumu gelişmediği için verim kaybı oldu. Kuraklık nedeniyle yağ oranları da baya düşük. Kuraklık sebebiyle yerlerde büyük çatlaklıklar var. Kuraklık tarlalarda büyük yarıklar açtı. Yarıklar o kadar büyük ki ayaklarımız bile giriyor. Çok aşırı bir kuraklık yaşanıyor” dedi.   

#6
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Toprağın suya muhtaç kaldığını söyleyen Birol Akmanlar ise “Toprak şuan su istiyor, çatlamış ve yağmura hasret kaldı. Bu tarla ne kadar verim verebilir. Ayçiçeğinin canı zaten su. Aşırı sıcaklar nedeniyle topraklar çatladı” ifadelerini kullandı. 

#7
Foto - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

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