Kilo kaybını hızlandırdığı... Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden zayıflama iğnelerine karşı uyarılar

Kas yapımında özellikle "lösin" adlı aminoasidin kritik rol oynadığını aktaran Ustabaş, şunları kaydetti: "Lösin, kas protein sentezini başlatan en güçlü aminoasitlerden biridir. Kas hücrelerinde mTOR sistemini aktive ederek kas yapım sürecini destekler. Ancak bunun için öğünlerde belirli bir lösin eşiğine ulaşılması gerekir. Whey protein izolatı, tavuk göğsü, yumurta, yağsız kırmızı et, ton balığı, yoğurt ve peynir gibi yüksek kaliteli hayvansal proteinler lösin açısından en güçlü kaynaklar arasında yer alır. Bitkisel kaynaklarda ise soya proteini, tofu, edamame, mercimek, nohut ve kinoa öne çıkar. Ancak aynı miktarda lösin alabilmek için daha yüksek porsiyon tüketmek gerekebilir." Ustabaş, GLP-1 kullanan bireylerde yeterli protein alımının ve düzenli egzersizin birlikte uygulanmasının kas kaybını azaltabildiğini aktardı. Özellikle direnç egzersizlerinin önemine dikkati çeken Ustabaş, ağırlık çalışmalarının, pilates, direnç bantlarıyla yapılan egzersizlerin ve düzenli fiziksel aktivitenin kas dokusunun korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.