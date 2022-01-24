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Hayat-Aktüel
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Karda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı

2022-01-24 17:12:45
Karda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 8 kişi kurtarıldı.

#1
Foto - İlçedeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle yolu kapanan Mağaralı köyünde mahsur kalan minibüs sürücüsü durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

İlçedeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle yolu kapanan Mağaralı köyünde mahsur kalan minibüs sürücüsü durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince yol ulaşıma açılarak iş makinesine halatla bağlanan minibüs köye ulaştırıldı. Şoför Farisi Yıldız, ekiplere teşekkür etti.​​​​​​​

İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince yol ulaşıma açılarak iş makinesine halatla bağlanan minibüs köye ulaştırıldı. Şoför Farisi Yıldız, ekiplere teşekkür etti.​​​​​​​

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