Karaciğer yağlanmasını tedavi eden sebze: Gizlice operasyon, her an göreve hazırlar! Evet yanlış duymadınız

Dış yapraklarında sinarin var. Sinarin sayesinde karaciğerin tirigliseridve lipitleri dengelemesi söz konusu oluyor. Karahindi bağı var. Karaciğerde filtrelerde biriken, karaciğere ağırlık veren unsurları dışarı atmak oluyor. Bunları kullandığınız zaman karaciğerin güçlenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı. Karaciğerin uzun bir süre sağlıklı hizmet vermesinde alkol ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çeken Müderrisoğlu, “Alkol ve sigaradan uzak durmalıyız. Bunların mahvetmediği bir şey yok. Yemeklerimizi az yağlı ve sakince yemeliyiz. Kızartmalardan kaçmalıyız, glutensiz ekmekleri ve yemekleri tercih etmeliyiz. Bunları yapalım ki, karaciğerimiz bize uzun bir süre hizmet edebilsin. Şunu tekrar etmekte fayda var. Karaciğer en önemli organımızdır” diye konuştu.