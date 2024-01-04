2024-01-04 21:49:32 Karaciğer yağlanmasını tedavi eden sebze: Gizlice operasyon, her an göreve hazırlar! Evet yanlış duymadınız
50 yıldır eczacılık yapan Mehmet Müderrisoğlu, Türkiye’de her 5 kişiden birinde görülen Karaciğer yağlanmasının tedavisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Karaciğer yağlanmasının Türkiye’de her 5 kişiden birinde görüldüğü belirtilirken, tedavisi konusunda çeşitli yöntemler dikkat çekiyor. Bu yöntemlerden biri olan bitkisel tedavinin de vatandaşların dikkatini çekmesi üzerine 50 yıldır eczacı olan Mehmet Müderrisoğlu açıklamalarda bulundu.