Kanseri önlüyor ve 3 ayda kanser hücrelerini öldürüyor! Çinli isimlerden tavsiye: neler, nasıl olacak? Satın aldıkları ürünler

Not: Pancarın keskin toprak kokusundan hoşlanmayanlar birkaç yaprak nane katabilirler, tadı gerçekten çok güzel oluyor. Pancarın Faydaları Neler? Pancar suyu, Avrupa’da yıllardır kanser tedavisinde kullanılıyor. Hatta pancar suyu içeren alternatif tıp yöntemine ilk yönelenler de Alman Farberse ve Schoenenberger adlı doktorlar oldu. 1930’ların başında ise Macar bir profesör, pancar suyunun kanser tedavisindeki etkilerini gözlemler. Pancar suyunun detoks yararları yanında hücre tahribatlarını engelleyerek korunmasına da yardımcı olduğunu fark eder. Hatta sporcuların da daha iyi bir fiziksel performans için beslenme rutinlerine pancar suyunu eklerler. Sağlıklı iken düzenli beslenin, hasta olmadan için faydasını görün. Sağlıksız iken yudum içemiyorlar lütfen stresten uzak kalın. Kırmızı renkte olan her şeyde folik asit var. Kırmızı renkli sebze ve meyveleri çokça tüketin. Bakın metobolizmanıza nasıl iyi geliyor. Kullanmadan önce alerjik durumlara karşı mutlaka uzmanına başvurunuz.