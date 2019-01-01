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JÖAK'tan nefes kesen tatbikat! Gerçeği aratmadı

  • Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birliklerinin, rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı izleyicilerin beğenisini topladı.

  • Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Toplantısı, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

  • Toplantı kapsamında Güvercinlik yerleşkesinde, JÖAK'ta toplumsal olaylara müdahale, rehine kurtarma tatbikatları yapıldı.

  • Programa, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Jacob Comelis Oussoren ve FIEP'e üye 18 ülke temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

  • Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisiyle başlayan programda, Köpek Unsurları Bölüğünün gösterisi izleyicilerden alkış aldı.

  • Araçtan yapılan saldırıya köpekli timin müdahalesi ise izleyenlerin beğenisini topladı.

  • Vatandaşlar, aracın kontrolsüz kayması ve korunan kişinin konvoyuna düzenlenen saldırıya karşı gerçekleştirilen antiterör taktik sürüş gösterisini ilgiyle izledi.

  • Program kapsamında toplumsal eylem yapan bir gruba jandarma kuvvetinin müdahalesi canlandırıldı.

  • Uyarılara uymayan eylemciler, jandarma birliklerinin gaz ve TOMA ile müdahalesi sonucu dağıtıldı.

  • Bu sırada grup içerisine karıştığı tespit edilen 4 teröristin yakalanması için özel tim operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristler yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

  • JÖAK birliklerinin, binada rehin alınan bir kişiyi nefes kesen operasyonla kurtarması da vatandaşlardan alkış aldı.

  • FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Oussoren program sonunda yaptığı konuşmada, etkileyici bulduğu tatbikat dolayısıyla jandarma personeline teşekkür etti.

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