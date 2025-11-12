İstanbul'da operasyon: 7 şüpheli tutuklandı! Sıvı içinde emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Öncelikle Osmaniye'de şehit olan polis memuru Faruk Şahin'e ve Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan yirmi askerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Temiz bir gençlik ve güçlü bir gelecek için yürüttüğümüz narkotik mücadelemiz yalnızca bir görev değil, aynı zamanda milletimize ve insanlığa olan borcumuzdur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz."