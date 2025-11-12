  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yurt dışından sıvı yağ emdirilmiş halde ülkeye sokulan uyuşturucu hammadde, kent içinde kurulan ayrıştırma düzeneklerinde tekrar kristal forma dönüştürülmek üzere depolanmış olarak ele geçirdi! Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, tutuklanırken toplamda 494 kilogram uyuşturucu maddesi bulundu.

Foto - İstanbul'da operasyon: 7 şüpheli tutuklandı! Sıvı içinde emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

Uyuşturucu madde hakkında yapılan çalışmalar kapsamında 26–30 Ekim tarihleri arasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Baskınlarda yakalanan 7 şüpheliler gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Foto - İstanbul'da operasyon: 7 şüpheli tutuklandı! Sıvı içinde emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

Operasyonlarda 130 kilogram eroin, 274 kilogram metamfetamin ve 90 kilogram kokain olmak üzere toplamda 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yurt dışındaki kaynaklardan temin edilen ham maddenin, yağ içine emdirilip "yağ" gibi gösterilerek sınırdan geçirildiğini İstanbul'da kurulan ayrıştırma ve işleme düzenlerinde ise uyuşturucunun yağdan ayrıştırılarak yeniden kristal hale getirildiğini tespit etti.

Foto - İstanbul'da operasyon: 7 şüpheli tutuklandı! Sıvı içinde emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde medyaya sergilendi. Sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik" yeleğiyle katılarak operasyonlarla ilgili bilgi aldı. Yıldız'a Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu ayrıntılar hakkında bilgi verdi. Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar de Yıldız'a eşlik etti.

Foto - İstanbul'da operasyon: 7 şüpheli tutuklandı! Sıvı içinde emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Öncelikle Osmaniye'de şehit olan polis memuru Faruk Şahin'e ve Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan yirmi askerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Temiz bir gençlik ve güçlü bir gelecek için yürüttüğümüz narkotik mücadelemiz yalnızca bir görev değil, aynı zamanda milletimize ve insanlığa olan borcumuzdur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz."

