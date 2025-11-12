Haber Merkezi Giriş Tarihi: İstanbul'da operasyon: 7 şüpheli tutuklandı! Sıvı içinde emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi!
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yurt dışından sıvı yağ emdirilmiş halde ülkeye sokulan uyuşturucu hammadde, kent içinde kurulan ayrıştırma düzeneklerinde tekrar kristal forma dönüştürülmek üzere depolanmış olarak ele geçirdi! Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, tutuklanırken toplamda 494 kilogram uyuşturucu maddesi bulundu.