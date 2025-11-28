İstanbul trafiğine 'Papa' düzenlemesi! O yollar kapalı olacak

Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresinde alınan tedbirler kapsamında Bakırköy'de Serbesti Caddesi (Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı arası), Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu ve Zümrüt sokakları, Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, alternatif olarak Gazi Evrenos ve Fener caddeleri kullanılabilecek. Papa 14. Leo'nun Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na geçişi sırasında saat 08.00'den itibaren Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı arası), Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi, Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti, Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı ve Sahil Rauf Orbay caddeleri Florya istikametleri ile Aksu 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddelerine yönlendirilecek.