İlk etapta bin 200 kişiye istihdam sağlayacak! Temeli atıldı

Bakan Yardımcısı Demircan ise, “Türkiye’nin ekonomisi büyüklük itibarıyla bir yandan genişledi, öte yandan nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince kuşattı, hanelerin içerisinde de bir ücretliyi ikiye çıkardı. Bu bir başarıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır. Özel sektörümüzle, devletimizle bu ülke kapasitesini inanılmaz yerlere getirdi. Şimdi tabii burada bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Geçmişte çok konuşuldu. Bu kadar yola gerek var mıydı? Bu kadar havaalanına, üniversiteye, köprülere, hastanelere gerek var mıydı, diye hep konuşuldu. Bunlar olmasaydı, bu altyapılar olmasaydı bu temel atma törenini burada idrak edebilecek miydik? Yolu olmayan, ihracat imkanı olmayan, enerjisini getiremeyen bir yere Pakistan’dan biri gelip neden yatırım yapsın. Bazen söyleniyor, benim arabam yok ki gideyim diye düşünebilir. Ama yollar sadece seyahat etmek için değil. İşte enerji gelecek, işte mallar gelecek, işte üretilen mallar ihraç edilecek" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından MNK Mobilya, MDF, Sunta Entegre Üretim Tesislerinin temeli törenle atıldı.