İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

Bakan Uraloğlu, "Ulaşım, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır. Demiryolları da bu ekosistemin en güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. Sadece yeni hatlar inşa etmedik devraldığımız bütün demir yolu ağını da baştan aşağı yeniledik ve modernize ettik. Böylece hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında; güvenli, hızlı ve verimli bir demir yolu ağına dönüştürdük." dedi.