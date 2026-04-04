  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir arası mesafenin YHT projesiyle 3.5 saate ineceğini açıkladı.

4
#1
Foto - İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da yapımı devam eden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının Afyonkarahisar kesimiyle ilgili firma yetkilileri ve kamu kurumlarının temsilcilerinden bilgi aldı.

#2
Foto - İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

Bakan Uraloğlu, "Ulaşım, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır. Demiryolları da bu ekosistemin en güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. Sadece yeni hatlar inşa etmedik devraldığımız bütün demir yolu ağını da baştan aşağı yeniledik ve modernize ettik. Böylece hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında; güvenli, hızlı ve verimli bir demir yolu ağına dönüştürdük." dedi.

#3
Foto - İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

İLLER ARASINDA MESAFE SÜRELERİ AZALACAK Projenin tamamlanmasıyla Ankara-İzmir arası mesafenin 3 saat 30 dakikalık süreye düşeceğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattımız Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle birlikte toplam 505 kilometre uzunluğunda, sadece bir demiryolu değil, aynı zamanda Anadolu'nun geleceğini aydınlatan devasa bir kalkınma köprüsü, birlik ve refah hattıdır.

#4
Foto - İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Tabii burada şu hususa da dikkat çekmek istiyorum; projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505

#5
Foto - İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

"YILDA MİLYONLARCA YOLCU TAŞINACAK" Projede yer alan Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir arasındaki mesafelerin de kısalacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu aynı zamanda milyonlarca yolcunun hizmetten faydalanacağını kaydederek, "Hattımız tamamen hizmete girdiğinde, Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımız, yüksek hızlı tren konforuyla seyahat ayrıcalığına kavuşacak.

#6
Foto - İki il arası 3.5 saate inecek! Yılda 13 milyon yolcu taşınacak!

Yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Ve hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu büyük proje, Afyon, Uşak ve Manisa'nın bereketli tarım topraklarıyla sanayi dinamizmini katlayarak uluslararası ölçekte yeni bir soluk getirecek, İzmir'in güçlü limanlarını ve turizm potansiyelini ise Türkiye'nin kalkınma lokomotifine dönüştürecektir." diye konuştu./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Kar

Tamamda bittiğinde işetmeye başladığında buna binebileceğimiz paramız olacakmı.

HİZİPSAVARb

helal olsun 24 satte ankara gittiğiniz günlere bakıyorumda osmanlı zamannıdan kalma demiryolları çivi çakılmamıştı. hala fakirlik edebiyatı yapan açgözlü mahlük merak etme işin düştü mü uaça bile binebiliyorsun sadece söylemeniz gereken helal olsun Allah cc yapanlardan razı olsun bu kadar mı zor
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23