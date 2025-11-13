İbrahim Saraçoğlu öyle bir çay önerdi ki: Öksürüğü ve balgamı bıçak gibi kesiyor: nefes kesen muhteşem katkı diyerek açıkladı

KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR? Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra adet sancısının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı adet dönemlerini daha rahat geçirebilir. Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır: Kronik hastalıklar, öksürme, balgam, uyku düzeninde bozulma, kas ağrıları, kabızlık, adet sancısı, obezite, C, A vitamini eksikliği. İBRAHİM SARAÇOĞLU KEKİK ÇAYI MALZEMELERİ * 2 yaprak taze kekik * 2 bardak sıcak su * Arzuya göre limon ve çiçek balı İBRAHİM SARAÇOĞLU KEKİK ÇAYI TARİFİ İbrahim Saraçoğlu tarafından verilen kekik çayı tarifleri 3-4 ay düzenli bir şekilde sabah ve akşam olmak üzere içilmelidir. Düzenli bir şekilde tüketilen kekik çayının dağ kekiği ile yapılması önerilir. Saraçoğlu'nun kekik çayı tarifi için 2 kaşık dağ kekiğini 2 bardak su 8 dakika kaynatıp sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.