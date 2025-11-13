Selma Savcı Giriş Tarihi: İbrahim Saraçoğlu öyle bir çay önerdi ki: Öksürüğü ve balgamı bıçak gibi kesiyor: nefes kesen muhteşem katkı diyerek açıkladı
Hasta olanlar ya da hasta olmak istemeyenler İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği şifa kaynağı çay tariflerini merak ediyor. Öksürük, balgam, soğuk algınlığı ve kas ağrılarına iyi gelen bu bitki çayı ile şifa bulmak mümkün. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanan öksürüğü, soğuk algınlığını ve balgamı bıçak gibi kesen İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği mucizevi çay tarifi haberimizin detaylarında! Muhteşem nefes kesen çay tarifini İbrahim açıkladı.