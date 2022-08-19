Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

“17 yıldır telefon tamir sektöründeyim. Bu işe girişmeden önce aklımda bu tarz çalışmalar vardı. Buradaki amacımız insanları biraz bilinçlendirmek, Bitlisli kitapseverleri kitaplarla buluşturmak. Aynı zamanda Bitlisli yazarlardan da destek bekliyoruz. Kitaplarını burada okutup memleketimizi tanıtalım. Telefon tamiri sırasında kitap okuyan arkadaşlara da yüzde 20 indirim yapıyoruz. Esnaf arkadaşlara da günübirlik kitaplar veriyoruz. Günlük kitaplarını bitirenler var başka kitaplarla değiştirip tekrardan getirenler oluyor. Yeni bir kitaba geçtikleri zaman hem biz seviniyoruz hem de insanları bilinçlendiriyoruz. Herkesten olumlu tepkiler aldım. Özellikle telefon tamiri sektöründeki arkadaşlarım bu hareketi takdir etti. Elektrikçi arkadaşımız ilk açtığımız zaman epey bize destek verdi ve kendisinden birkaç adet kitap talebinde de bulunduk. Okudukları kitapları bize vererek yardımcı oldu. Bu fikir sürekli vardı ama destek bulamıyorduk ya da insanlar saçma karşılar diye yapamıyorduk. Ama biz de zincirlerimizi kırdık. Amacımız hem genç hem de yetişkin kesimin kitap okuma alışkanlığını tekrardan kazanmasıdır”