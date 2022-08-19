2022-08-19 12:40:50 Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 17 yıldır hizmet veren telefon tamircisi Sedat Ayaz, dükkânını kütüphaneye çevirdi. İş yerinde önce boş vaktini değerlendirmek için kitap okumaya başlayan Ayaz, daha sonra okuduğu kitap sayısı artınca iş yerinin bir bölümüne raf yaptırarak kitaplarını koymaya başladı. Dükkâna gelen müşterilerine boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığının arttırılması için ilginç bir çalışmaya imza atan Ayaz, kitap okuyan müşterilerine telefon tamirinde yüzde 20 indirim yapıyor. Dükkâna gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırması için kitaplık yaptıklarını belirten Ayaz, amacının vatandaşların okuma seviyesini yükseltip, aynı zamanda Bitlisli yazarları ve eserlerini tanıtmak olduğunu söyledi.