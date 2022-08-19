  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
5
Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

2022-08-19 12:40:50
Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 17 yıldır hizmet veren telefon tamircisi Sedat Ayaz, dükkânını kütüphaneye çevirdi. İş yerinde önce boş vaktini değerlendirmek için kitap okumaya başlayan Ayaz, daha sonra okuduğu kitap sayısı artınca iş yerinin bir bölümüne raf yaptırarak kitaplarını koymaya başladı. Dükkâna gelen müşterilerine boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığının arttırılması için ilginç bir çalışmaya imza atan Ayaz, kitap okuyan müşterilerine telefon tamirinde yüzde 20 indirim yapıyor. Dükkâna gelen müşterilerin kitap okuma alışkanlığını arttırması için kitaplık yaptıklarını belirten Ayaz, amacının vatandaşların okuma seviyesini yükseltip, aynı zamanda Bitlisli yazarları ve eserlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

#1
Foto - Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

Kitap okuyan müşterilere indirim yaptıklarını vurgulayan Sedat Ayaz şunları söyledi:

#2
Foto - Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

“17 yıldır telefon tamir sektöründeyim. Bu işe girişmeden önce aklımda bu tarz çalışmalar vardı. Buradaki amacımız insanları biraz bilinçlendirmek, Bitlisli kitapseverleri kitaplarla buluşturmak. Aynı zamanda Bitlisli yazarlardan da destek bekliyoruz. Kitaplarını burada okutup memleketimizi tanıtalım. Telefon tamiri sırasında kitap okuyan arkadaşlara da yüzde 20 indirim yapıyoruz. Esnaf arkadaşlara da günübirlik kitaplar veriyoruz. Günlük kitaplarını bitirenler var başka kitaplarla değiştirip tekrardan getirenler oluyor. Yeni bir kitaba geçtikleri zaman hem biz seviniyoruz hem de insanları bilinçlendiriyoruz. Herkesten olumlu tepkiler aldım. Özellikle telefon tamiri sektöründeki arkadaşlarım bu hareketi takdir etti. Elektrikçi arkadaşımız ilk açtığımız zaman epey bize destek verdi ve kendisinden birkaç adet kitap talebinde de bulunduk. Okudukları kitapları bize vererek yardımcı oldu. Bu fikir sürekli vardı ama destek bulamıyorduk ya da insanlar saçma karşılar diye yapamıyorduk. Ama biz de zincirlerimizi kırdık. Amacımız hem genç hem de yetişkin kesimin kitap okuma alışkanlığını tekrardan kazanmasıdır”

#3
Foto - Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

Müşteriler, telefonun tamir edilme süresince kitap okuyarak zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda yüzde 20’lik indirimden de yararlanıyor. Telefonlarını tamir etmek için dükkâna gelen müşteriler ise telefonları yapılırken boş zamanlarını değerlendirmek için kitap okumaya başladıklarını belirterek, bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

#4
Foto - Hem indirim hem de… Böyle telefon tamircisi görmediniz

Fikrin çok güzel olduğunu söyleyen İhsan Ölgen adlı vatandaş ise “Telefonum arızalı olduğu için buraya tamire geldim. Tamirde öğrendim ki dükkânda kitaplık açılmış ve kitap okuyanlara bir indirim yapılıyor. Çok güzel, bütün arkadaşlara öneriyorum buraya gelsinler. Hem kitaplarını okurlar hem de telefonlarını yaptırarak indirimden faydalanabilirler. Gayet güzel bir fikir olmuş” dedi.

Gelir 3 milyar doları aştı! Türkiye'den kapış kapış alıyorlar
Ekonomi

Gelir 3 milyar doları aştı! Türkiye'den kapış kapış alıyorlar

Türk mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk 7 ayında yüzde 4,5 büyüyecek 3 milyar doları aştı. Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapıla..
Adrese teslim konser! Ahlaksızlık köpürten Melek Mosso ödülü kaptı
Gündem

Adrese teslim konser! Ahlaksızlık köpürten Melek Mosso ödülü kaptı

Sahnedeki gayr-i ahlaki kıyafet tercihleri ve genç kadınlara yönelik, "İstiyorsanız açın." şeklindeki ahlak dışı çağrıları sebebi ile ahlaki..
Teknoloji çökebilir: Güneş fırtınası Dünya'ya doğru ilerliyor!
Dünya

Teknoloji çökebilir: Güneş fırtınası Dünya'ya doğru ilerliyor!

Güneş'teki bir dizi patlama, bir "yamyam" Güneş fırtınasının Dünya'ya yönelmesine sebep olabilir.

Türkiye'ye 100 ton altın müjdesi! Dev rezerv orada yatıyor
Ekonomi

Türkiye'ye 100 ton altın müjdesi! Dev rezerv orada yatıyor

Türkiye'de yastık altında adeta bir altın rezervi yatıyor. İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Es..
Terör örgütü PKK'dan pazar yerine kalleş saldırı! Ölüler ve yaralılar var
Dünya

Terör örgütü PKK'dan pazar yerine kalleş saldırı! Ölüler ve yaralılar var

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde pazar yerine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 9 sivil hayatını kaybederke..
Algınız batsın! CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet suçüstü oldu
Medya

Algınız batsın! CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet suçüstü oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'de kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre kurulan şirket sayısı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23