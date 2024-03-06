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Yaşam
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Hatay'da bal mesaisi erken başladı

2024-03-06 09:00:46
Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Hatay'da bahar erken geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte arılar mesailerini bir hayli erken başlamış oldu.

#1
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Hatay’da kış mevsimi bol yağışlı ve bereketli geçmişti. Hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulmasıyla birlikte Şubat sonu itibariyle çiçekler açmaya başlamıştı.

#2
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 350 kovanıyla arıcılık yapan İsmail Akyüz’ün üretim tesisinde de yoğun mesai başladı.

#3
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Baharın erken gelmesiyle çiçeklerle kaplanan arazide yoğun mesaiye başlayan arılar, depremzede arıcıya umut verdi.

#4
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Arıların çiçekteki polen gıdasına erken ulaşmaya başlamasıyla birlikte koloni sayılarının hızla gelişeceğine dikkat çeken Akyüz, “Bu yıl bol yağmurlu çok soğuk olmayan bir kış mevsimi yaşadık. Bahar çiçekleri bu sene erken açtı.

#5
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Bahar çiçeklerinin erken açmasıyla beraber arıların ve yavruların ihtiyacı olan polene ulaşması daha erken bir vakitte oldu. Bol yağmurların yağması bizim için avantaj oldu. Arılar erken çalışmaya başladılar.

#6
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Yavru faaliyetine erken girdiler, polenin gelişiyle beraber. Çiçeklerdeki esas gıda kaynağımız polen. Arılarda gıdaya erken ulaşınca erkenden yavru faaliyetine geçip, arı üretimine erken başlatıyorlar.

#7
Foto - Hatay'da bal mesaisi erken başladı

Yazın gerçekleşecek olan bal sağımına daha fazla arıyla girdiğimiz zaman daha fazla verim elde etmiş olmayı ümit ediyoruz. Bunun için mutluyuz. Bu yıl bütün arkadaşlarımıza bereketli bir yıl olur inşallah” dedi.

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