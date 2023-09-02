Hamsi tezgahlarda ama fiyatını duyunca şok olacaksınız

PALAMUT ÇİFTİ 250 TL Gürpınar’a çok az getirilen palamutun 450-500 gramlık çiftinin 250 TL’den satıldığı belirtildi. Hale ilk balıkların Ege ve Marmara’dan geldiği, Karadeniz’den de önümüzdeki günlerde palamut gelmesinin beklendiği ifade edildi. Halden çıkan balık dün tezgahlarda 150 TL’den yerini aldı. Üsküdar’daki balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını satışların da iyi gittiğini söyledi. Kadıköy’deki balıkçılar da satışlardan memnunluklarını dile getirirken, balıkçılar çarşısındaki kalabalık da dikkat çekti. Kadıköy’deki Özmen Balık’tan Yaşar Çay, balığın önümüzdeki günlerde bollaşacağını belirterek, “Bugün av yasağı sonrası ilk balık günümüz. Satışlar iyi, memnunuz. Şimdilik sadece hamsimiz var tezgahta. Palamut pahalı diye getirmedik. Çiftine 250 istiyorlardı. Teki 125, biz kaça satacağız” dedi. Balığın 15 gün içinde bollaşıp fiyatının ucuzlayacağına dikkat çeken Çay, “Bu yıl hamsi bol gibi gözüküyor. Palamut daha kendini göstermedi ama umutluyuz” ifadelerini kullandı.