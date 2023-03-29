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Aktüel
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Fırtına çıktı! Tabelalar çevreye savruldu

2023-03-29 16:28:59
Fırtına çıktı! Tabelalar çevreye savruldu

Ağrı'da fırtına nedeniyle iş merkezindeki tabelalar etrafa savruldu, bir iş yerinin camları kırıldı.

#1
Foto - Fırtına çıktı! Tabelalar çevreye savruldu

Şehirde gün boyu yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Fırtına çıktı! Tabelalar çevreye savruldu

Leylek Pınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin dış cephesindeki tabelalar, fırtınanın etkisiyle çevreye savruldu.

#3
Foto - Fırtına çıktı! Tabelalar çevreye savruldu

Etrafa düşen tabelalar ile demir parçalarının çarptığı bir fırının camları kırıldı.

#4
Foto - Fırtına çıktı! Tabelalar çevreye savruldu

Fırın çalışanı Mehmet Akdal, AA muhabirine, fırtınanın şiddetli olduğunu söyleyerek, "Karşıdaki binanın demirleri fırının camından içeri giriyordu. Eğer camın yanında fındık kabukları ve tahtalar olmasaydı, fırının içinde daha büyük bir kazaya yol açabilirdi. Camlar yerle bir oldu." dedi.

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