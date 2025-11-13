AA Giriş Tarihi: Filistinliler için örnek davranış: Böyle İngiliz’e helal olsun
Birleşik Krallık’tan İstanbul’a doğru tek başına yürüyen İngiliz aktivist Ruth Herbert, her adımını Filistinliler için umuda dönüştürüyor. “Medical Aid for Palestinians” kuruluşuna bağış toplamak amacıyla yola çıkan Herbert, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren sivillere tıbbi destek ulaştırmak için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Arnside'daki evinden 2 Mayıs 2025'te yola çıkan 52 yaşındaki Herbert, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. Herbert, "Filistin İçin Büyük Yürüyüş" adını verdiği ve 6,5 aydır devam ettiği yürüyüşünü, 15 Kasım Cumartesi İstanbul'da sona erdirecek. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin İngiliz sterlini bağış toplayan Herbert, bu eylemine nasıl başladığını, hedeflerini ve yol boyunca karşılaştıklarını anlattı.