Filistinliler için örnek davranış: Böyle İngiliz’e helal olsun

Herbert, Filistin'de yaşanan korkunç olaylar ve çaresiz kayıplar karşısında umut verici bir şey ortaya koyma hedefiyle yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti: "Gerçekten başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. 'Ne yaptığımızın önemi yok, yeter ki bir şey yapalım.' diye düşündüm. Daha önce uzun bir yürüyüş yapmıştım ama bu kadar uzun bir yürüyüş değildi. O yürüyüşten keyif almıştım ve açık havada olmanın, hareket etmenin zihinsel olarak birçok şeye yardımcı olduğunu fark ettim. Gazze'den gelen korkunç görüntüleri izlemek tüm insanlığı derinden yaraladı. Bu yürüyüşü hem kendime iyi gelmesi hem de Filistinlilerin fiziksel ve ruhsal olarak iyileşmesine katkıda bulunmak için yapmak istedim. 6,5 ay oldu. Cumartesi günü İstanbul'da bitireceğim." Lancaster'daki Filistin'i destekleyen arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlatan Herbert, "Yola çıktıktan sonra bana her konuda destek oldular. Planlama ve organizasyon gibi her türlü konuda bana yardımcı olan bir ekibim var. Çok fazla kamp yaptım ve insanlar gerçekten çok cömert ve nazik davrandı. Bu aslında oldukça basit, bir ayağını diğerinin önüne koyup yürüyorsun, bazen bir yer seçip oraya doğru gidiyorsun. Bu anlamda memleketimden gelen destek gerçekten muazzam oldu." diye konuştu.