Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Sezonun bitişiyle kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de iç transfer mesaisi de sürüyor. Oynadığı futbolla birçok Avrupa devinin radarına takılan ve takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülen Arda Güler ile yönetim masaya oturdu. Sarı-lacivertli kulübün genç yıldıza teklifi ve oyuncunun kararı ise duyanları şaşırttı. İşte son dakika Fenerbahçe ve Arda Güler haberinin tüm detayları...