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Spor
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Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

2023-06-22 07:09:36
Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Sezonun bitişiyle kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de iç transfer mesaisi de sürüyor. Oynadığı futbolla birçok Avrupa devinin radarına takılan ve takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülen Arda Güler ile yönetim masaya oturdu. Sarı-lacivertli kulübün genç yıldıza teklifi ve oyuncunun kararı ise duyanları şaşırttı. İşte son dakika Fenerbahçe ve Arda Güler haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de Arda Güler büyük bir çıkış yakaladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

İlk resmi maçına Vitor Pereira yönetiminde çıkan genç yıldız, aradan birkaç çalıştırıcı geçmesine rağmen yükselen bir form grafiği çizdi.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin 10 numarası olma başarısını gösteren Arda Güler, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de oynadığı futbolla boy gösterdi.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

PSG, Borussia Dortmund, Barcelona, Napoli, Newcastle United ve Ajax başta olmak üzere birçok Avrupa devinin radarına giren Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin işi bir hayli zorlaştı.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

MİLLİ MAÇTA YILDIZLAŞTI Geçtiğimiz günlerde oynanan Türkiye-Galler maçında oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, attığı golle ortalığı ayağa kaldırdı.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Avrupa basınını yeteneği ile şaşkına çeviren Arda Güler, attığı müthiş gol sonrası herkesin yeni takımını merak ettiği bir isim haline geldi.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

F.BAHÇE İLE BAŞARILI SEZON Fenerbahçe ile birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça (1549 dakika) çıkan Arda, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

#8
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Ayrıca yetenekli milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

#9
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

TOPLANTI SONA ERDİ KARAR ŞAŞIRTTI Fenerbahçe Yönetimi ile Arda Güler arasındaki görüşme 3 saatten fazla sürdü. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınamadı.

#10
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Sports Digital'in haberine göre; Fenerbahçe, oyuncuya "1 sene daha Fenerbahçe'de kal ve ya gittiğin kulüpten 1 sene seni kiralayalım." önerisini yaptı.

#11
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Arda Güler ise düşünmek için süre istedi. Taraflar bu hafta bir kez daha bir araya gelecek.

#12
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılma ihtimali, kalma ihtimalinden daha yüksek. Genç oyuncu ayrılmak istediğini net bir şekilde ortaya koydu.

#13
Foto - Fenerbahçe'nin Arda Güler'e teklifi ortaya çıktı! İşte genç yıldızın şaşırtan cevabı...

KULÜP ÇIKARLARINI GÖZETECEK Ayrıca kulüp çıkarlarını gözeterek ayrılmak isteyen Arda Güler'in serbest kalma maddesinin güncellenebileceği de belirtildi.

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