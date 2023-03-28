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Hayat-Aktüel
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Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti

2023-03-28 20:54:40
Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti.

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Foto - Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Foto - Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti

Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan Fatma Girik'te Covid 19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

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