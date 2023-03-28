2023-03-28 20:54:40 Fatma Girik'in annesi hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti.
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Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan Fatma Girik'te Covid 19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.
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