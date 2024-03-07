En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

EN SICAK YIL 2010 Maksimum sıcaklık açısından en sıcak yıl 21,1 derece ile 2010, minimum sıcaklık olarak ise 6 derece ile 1992 yılı en düşük yıl oldu. Ortalama sıcaklık olarak ise 1970-2023 yılları arası en sıcak yıl 15,1 derece ile 2010 ve 2018 olurken, 1992 yılı 11,4 dereceyle en soğuk yıl oldu. Türkiye'nin 1970-2023 arası ortalama sıcaklığı ise 13,3 derece olarak belirlendi.