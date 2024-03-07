En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Ocak ayı rekoru, 9 Ocak 1990 günü Çaldıran'da eksi 46,4 derece. Şubat ayı rekoru, 23 Şubat 1985 günü Çaldıran'da eksi 45 derece. Mart ayı rekoru, 3 Mart 1985 günü Ağrı-Hamur'da eksi 41,2 derece. Nisan ayı rekoru, 23 Nisan 1993 günü Çaldıran'da eksi 26 derece. Mayıs ayı rekoru, 23 Mayıs 1991 günü Gümüşhane Olucak-Karayayla'da eksi 14,7 derece. Haziran ayı rekoru, 12 Haziran 2014 günü Erzurum-Çayırözü'nde eksi 7,9 derece. Temmuz ayı rekoru, 7 Temmuz 1979 günü Hafik eksi 5 derece. Ağustos ayı rekoru, 6 Ağustos 2016 günü Van-İpekyolu'nda eksi 7,9 derece. Eylül ayı rekoru, Erzurum Çayırözü'nde 6 Eylül 2018 günü eksi 10,3 derece. Ekim ayı rekoru, Çaldıran'da 30 Ekim 1985 günü eksi 23,2 derece. Kasım ayı rekoru, 16 Kasım 2016 günü Aşkale'de eksi 40 derece. Aralık ayı rekoru, 31 Aralık 1979 günü Yüksekova'da eksi 42,5 derece.