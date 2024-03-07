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En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

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En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

2024-03-07 11:01:02
En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları ölçümlerine göre, 53 yılın sıcaklık rekorlarını paylaştı.

#1
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları arısındaki Türkiye Ortalama Sıcaklık raporunda, en sıcak ve en soğuk yıllardan, aylara göre en yüksek ve en düşük sıcaklıkların yaşandığı yıllar ile bölgelere ait veriler derlendi. Rapora göre, 2023 yılı, 53 yılın üçüncü en sıcak yılı oldu. 239 büyük klima istasyonunun yılık ortalama sıcaklık değerleri ortalamasına göre, Türkiye'de 2023 yılı ortalama sıcaklığı 14,8 derece ölçüldü.

#2
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

EN SICAK YIL 2010 Maksimum sıcaklık açısından en sıcak yıl 21,1 derece ile 2010, minimum sıcaklık olarak ise 6 derece ile 1992 yılı en düşük yıl oldu. Ortalama sıcaklık olarak ise 1970-2023 yılları arası en sıcak yıl 15,1 derece ile 2010 ve 2018 olurken, 1992 yılı 11,4 dereceyle en soğuk yıl oldu. Türkiye'nin 1970-2023 arası ortalama sıcaklığı ise 13,3 derece olarak belirlendi.

#3
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Maksimum sıcaklıklar ekstrem değerleri olarak ise 53 yılın en sıcak günü, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldü. Sarıcakaya'da 15 Ağustos 2023 günü sıcaklık 49,5 derece oldu. Maksimum ekstrem değerlerde aylara göre yerler şöyle;

#4
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Ocak ayı rekoru 15 Ocak 2020'de 30,1 derece Adana-Yüreğir. Şubat ayı rekoru 16 Şubat 2016 günü 32,4 derece Muğla-Milas. Mart ayı rekoru 24 Mart 2008 günü 37 derece Artvin-Hopa. Nisan ayı rekoru 24 Nisan 2017 günü 41,7 derece Ceylanpınar. Mayıs ayı rekoru 19 Mayıs 2020 günü Aydın-Nazilli 43,2 derece. Haziran ayı rekoru, 30 Haziran 2017 günü Kaş-Çavdır'da 47,6 derece. Temmuz ayı rekoru, 20 Temmuz 2021 günü Cizre'de 49,1 derece. Ağustos ayı rekoru, 15 Ağustos 2023 günü Eskişehir-Sarıcakaya'da 49,5 derece. Eylül ayı rekoru, 16 Eylül 2016'da Ceylanpınar'da 48,8 derece. Ekim ayı rekoru 28 Ekim 2015 günü Dargeçit-Ilısu'da 42,6 derece. Kasım ayı rekoru 25 Kasım 2018 günü Karaisalı-Sadıkali'de 37,3 derece. Aralık ayı rekoru, 10 Aralık 2018 günü Karataş Balıkçı Barınağı'nda 32,3 derece.

#5
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

EN SOĞUK GÜN REKORLARI Minimum sıcaklık ekstrem değerleri olarak ise 53 yılın en soğuk günü, Van'ın Çaldıran ilçesinde 9 Ocak 1990 günü yaşandı. Çaldıran'da ölçülen eksi 46,4 derece, 53 yılın en soğuk günü olarak kayda geçti. Türkiye'de en soğuk gün rekorları açısından aylara göre, 53 yılın minimum ekstrem değerlerinin görüldüğü yerler şöyle;

#6
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Ocak ayı rekoru, 9 Ocak 1990 günü Çaldıran'da eksi 46,4 derece. Şubat ayı rekoru, 23 Şubat 1985 günü Çaldıran'da eksi 45 derece. Mart ayı rekoru, 3 Mart 1985 günü Ağrı-Hamur'da eksi 41,2 derece. Nisan ayı rekoru, 23 Nisan 1993 günü Çaldıran'da eksi 26 derece. Mayıs ayı rekoru, 23 Mayıs 1991 günü Gümüşhane Olucak-Karayayla'da eksi 14,7 derece. Haziran ayı rekoru, 12 Haziran 2014 günü Erzurum-Çayırözü'nde eksi 7,9 derece. Temmuz ayı rekoru, 7 Temmuz 1979 günü Hafik eksi 5 derece. Ağustos ayı rekoru, 6 Ağustos 2016 günü Van-İpekyolu'nda eksi 7,9 derece. Eylül ayı rekoru, Erzurum Çayırözü'nde 6 Eylül 2018 günü eksi 10,3 derece. Ekim ayı rekoru, Çaldıran'da 30 Ekim 1985 günü eksi 23,2 derece. Kasım ayı rekoru, 16 Kasım 2016 günü Aşkale'de eksi 40 derece. Aralık ayı rekoru, 31 Aralık 1979 günü Yüksekova'da eksi 42,5 derece.

#7
Foto - En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Ocak ayı rekoru, 9 Ocak 1990 günü Çaldıran'da eksi 46,4 derece. Şubat ayı rekoru, 23 Şubat 1985 günü Çaldıran'da eksi 45 derece. Mart ayı rekoru, 3 Mart 1985 günü Ağrı-Hamur'da eksi 41,2 derece. Nisan ayı rekoru, 23 Nisan 1993 günü Çaldıran'da eksi 26 derece. Mayıs ayı rekoru, 23 Mayıs 1991 günü Gümüşhane Olucak-Karayayla'da eksi 14,7 derece. Haziran ayı rekoru, 12 Haziran 2014 günü Erzurum-Çayırözü'nde eksi 7,9 derece. Temmuz ayı rekoru, 7 Temmuz 1979 günü Hafik eksi 5 derece. Ağustos ayı rekoru, 6 Ağustos 2016 günü Van-İpekyolu'nda eksi 7,9 derece. Eylül ayı rekoru, Erzurum Çayırözü'nde 6 Eylül 2018 günü eksi 10,3 derece. Ekim ayı rekoru, Çaldıran'da 30 Ekim 1985 günü eksi 23,2 derece. Kasım ayı rekoru, 16 Kasım 2016 günü Aşkale'de eksi 40 derece. Aralık ayı rekoru, 31 Aralık 1979 günü Yüksekova'da eksi 42,5 derece.

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