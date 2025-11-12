Elebaşı’nın 6 yardımcısı… Deveyi hamuduyla götürmüşler

ADEM SOYTEKİN: KİŞİSEL HESABINA YATAN PARA 1,6 MİLYAR LİRA İddianamede, şüpheli Adem Soytekin'in belediyede resmi bir görevi bulunmamasına rağmen örgüt içerisinde "yönetici" konumunda yer aldığı ve inşaat ihaleleri, ödemeler, daire satışları gibi kritik süreçleri yönettiği belirtildi. Soytekin'in, KİPTAŞ ihalelerinde kimin davet edileceği ve ödemelerin nasıl yapılacağına dair talimatlar verdiği, ayrıca imar, iskan ve ruhsat başvurularında iş insanlarıyla belediye arasındaki rüşvet görüşmelerine aracılık ettiği öne sürüldü. İddianamede, Beylikdüzü döneminden itibaren örgüt yapılanmasında aktif rol aldığı belirtilen Soytekin'in, Sulkar ve Asoy inşaat şirketleri üzerinden rüşvetin devrini sağladığı, bazı iş insanların alınan daireleri "barter" yöntemiyle yasal gösterme çabasında bulunduğu iddianamede ifade edildi. Ayrıca, örgüt adına tahsil edilen çek ve nakitlerin Soytekin'in şirketleri üzerinden aklandığı, sahte faturalar kesilerek suç gelirlerinin "sisteme" aktarıldığı belirlendi. İddianamede, Soytekin'in şirketlerinin örgütün kasası gibi kullanıldığı, MASAK raporlarında ise, 2024 yılı içinde Soytekin'in kişisel hesaplarına nakit 1,6 milyar lira giriş, 1,1 milyar lira çıkış işlemi yapıldığı, şirketlerinde de milyarlarca liralık para hareketinin tespit edildiği belirtildi.