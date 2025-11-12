Elebaşı’nın 6 yardımcısı… Deveyi hamuduyla götürmüşler

Örgüt içerisindeki hiyerarşik silsilede yönetici pozisyonda bulunan şüpheli Fatih Keleş'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde örgüt elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü'nün başkanı olduğu, 2009-2013 yılları arasında İmamoğlu ile birlikte CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda görev aldığı, 2014-2022 dönemlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde CHP Meclis üyesi olarak yer aldığı aktarıldı. ‘ELEBAŞI’NIN GİZLİ KASASI: FATİH KELEŞ İddianamede Keleş'in, örgüt liderinin gizli kasası olduğu, örgütün oluşmaya başladığı dönemden günümüze kadarki olan tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol oynadığı ve örgütün en önemli yöneticisi konumunda bulunduğu iddia edildi. İş insanları ile olan rüşvet görüşmelerini ya da rüşvetin teminine aracılık yaparak para akışını "sisteme" dahil ettiği, para alışverişine ilişkin görüşmeleri İBB Başkanlık konutunda bizzat kendisinin gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede Keleş'in, belediye içerisinde başka herhangi bir sıfat ya da sorumluluğu bulunmamasına rağmen İBB'nin Floryada'ki başkanlık konutunu kullandığı vurgulandı. İddianamede, şüpheli Fatih Keleş'in İBB’ye bağlı iştirakler ile Genel Sekreterlik üzerinden yürütülen ihalelerde etkin rol oynadığı, ihalelerin kime verileceği, hak edişlerin ödenmesi ve davet edilecek firmaların belirlenmesi gibi süreçleri yönettiği, ayrıca iş insanlarının imar, iskan ve ruhsat başvuruları sırasında belediye görevlileriyle yapılan pazarlıklarda rüşvetin belirlenmesi ve aktarılması aşamalarında aracılık yaptığı öne sürüldü. İddianamede, 2014 öncesi herhangi bir mal varlığı bulunmayan Keleş'in, 2014-2019 arasında 1 arsa ve 1 zeytinliğinin olduğu, 2019 sonrasında ise 1 dükkan, 5 arsa ve 2 ofisin olduğu aktarıldı. Keleş'in yüzde 100 sahibi olduğu Dörter Mermer Sanayi ve Tic. Ltd. Şti'nin gelir tablosunda 2023'te hiç satış kaydı olmamasına rağmen 2024'te 368 milyon lirayı aşan net satış gerçekleştirdiğinin görüldüğü iddianamede kaydedildi.