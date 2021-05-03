Eğrigöl’de doğa harikası görüntüler

Geyik Dağları silsilesindeki 2 bin 200 rakımlı bölgedeki Eğrigöl, çevresinde yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı ile kış aylarında ulaşılmaz olurken, Nisan ayında yolların açılmasıyla çevresindeki yaylalarda rengarenk çiçekleri ile görsel şölen oluşturuyor. Yaz aylarında çok sayıda yaylacının da geldiği bölge için cazibe merkezi haline gelen Eğrigöl, Konya ve Antalya bölgesinden gelen kampçıların ve olta balıkçılarının akınına uğruyor. Konya'nın Bozkır ve Hadim ilçelerinden, Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden bölgeye gitmek isteyenler yolun açık olduğu zamanlarda araçları ile Eğrigöl’e ulaşıyor.