e-Nabız üzerinden yaptılar! İki ayda 45 bin kişi organ bağışında bulundu

Organ bağışının e-Nabız sisteminden daha kolay şekilde yapılmasını sağlayan uygulamayla kasım ayından bu yana organ bağışında bulunanların sayısı 45 bine ulaştı. Kişisel Sağlık Sistemi yeni ara yüzüyle güncellenerek daha hızlı ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulan e-Nabız'ın kullanıcı sayısı 79,9 milyon oldu. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi ile son bir yıl içerisinde 25 binden fazla kadın, erken teşhis sonucu ileri tetkik merkezlerine yönlendirildi