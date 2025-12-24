  • İSTANBUL
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
e-Nabız üzerinden yaptılar! İki ayda 45 bin kişi organ bağışında bulundu

AA Giriş Tarihi:
e-Nabız üzerinden yaptılar! İki ayda 45 bin kişi organ bağışında bulundu

Organ bağışının e-Nabız sisteminden daha kolay şekilde yapılmasını sağlayan uygulamayla kasım ayından bu yana organ bağışında bulunanların sayısı 45 bine ulaştı. Kişisel Sağlık Sistemi yeni ara yüzüyle güncellenerek daha hızlı ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulan e-Nabız'ın kullanıcı sayısı 79,9 milyon oldu. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi ile son bir yıl içerisinde 25 binden fazla kadın, erken teşhis sonucu ileri tetkik merkezlerine yönlendirildi

#1
Sağlık Bakanlığının e-Nabız sisteminden organ bağışında bulunanların sayısı 45 bine ulaştı. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği dijital projeler sayesinde, son bir yılda milyonlarca vatandaş erken teşhis, hızlı raporlama ve bütüncül hizmet sunumlarını kapsayan sağlık hizmetlerine daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde ulaştı.

#2
Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana 40-69 yaş aralığında 6 milyonun üzerinde kişiye mamografi taraması yapıldı. Bu taramaların 1 milyon 947 bini Temmuz 2024-Kasım 2025 döneminde gerçekleştirildi.

#3
Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi ile son bir yıl içerisinde 25 binden fazla kadın, erken teşhis sonucunda ileri tetkik merkezlerine yönlendirildi.

#4
Yapay Zeka Destekli Mamografi Projesi ile tarama süreçlerinin hızı ve doğruluğu artırılarak, kadın sağlığı hizmetlerinde önemli bir halk sağlığı kazanımı elde edildi.

#5
Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) Kanser Tarama Modülü ile meme, kolorektal ve serviks kanseri taramaları dijital ortamda izlendi, vatandaşlar düzenli olarak bilgilendirildi ve uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

#6
"NeyimVar?" uygulaması ile 5,9 milyon vatandaşa branş önerisi sunularak, hastaların doğru hekimi tercih etmeleri sağlandı.

#7
Sistemle entegre "Akciğer Görüntüleme Sistemi" sayesinde Verem Savaş Dispanserlerinde çekilen görüntüler, "e-Nabız" üzerinden hasta ve hekimlerin erişimine açıldı.

#8
"Beyin BT Kanamalı İnme Yapay Zeka Projesi" ile kanamalı inmenin erken tespitine yönelik karar destek sistemi oluşturularak, pilot uygulamada canlı veri akışı sağlandı.

#9
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi yeni ara yüzüyle güncellenerek daha hızlı ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu. e-Nabız profili olan kullanıcı sayısı 79,9 milyon oldu.

#10
Organ bağışının e-Nabız Sistemi üzerinden yapılması sağlanarak, bağış süreçleri kolaylaştırıldı. Uygulamanın başladığı kasım ayından bu yana yaklaşık 45 bin vatandaş organlarını bağışladı.

#11
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Yüksek Riskli Gebelik Modülü ile 20 hafta üzeri gebelerin takibi sağlandı. Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması, 70 binden fazla indirildi.

#12
Evde Sağlık Yönetim Sistemi ile 80 yaş üzeri ve tam bağımlı bireylerin 583 bin raporu otomatik olarak yenilendi. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) aracılığıyla 109 bin işitme engelli vatandaşa hizmet sunuldu.

