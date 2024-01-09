Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

Dünya üzerinde bu zamana dek en pahalı trüf mantarı açık artırma ile 330 bin dolara alıcı bulan 1,3 kilogram büyüklüğündeki beyaz trüf mantarı oldu. Uluçoban’ın Levet Şentürk tarafından bulunduğunu söylediği beyaz alba trüfü ise şimdiye kadar en fazla 160 bin dolarlık satış fiyatını görmüş oldu. Uluçoban, Türkiye’nin bu keşifle mantar varlığında büyük bir sıçrama gerçekleştireceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “3-5 kişi ile başladı hayalimiz, küçük bir kartopu yaptık ve yuvarladık. Hedefe doğru döndükçe katılım büyüyor. İnsanlarımız trüf hakkında bilinçlendikçe her bölgede trüf varlığı ortaya çıkıyor. Bu potansiyeli doğru yönetebilirsek 5-10 yıla içinde 100 milyonlarca dolarlık bir ‘trüf mantarı sektörümüz' de oluşur inşallah.”