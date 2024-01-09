2024-01-09 14:28:37 Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak
Son yılların en önemli tarım ürünlerinden olan mantarların kilo fiyatı 100 ila 2.000 TL arasında değişiyor. Dünyanın en pahalı mantarlarından olan o tür ise Türkiye’de de bulundu. Fiyatı 160 bin doları görürken, onu eken resmen milyoner olacak… Zengin mantar varlığına sahip olan Türkiye’de öne çıkan mantar türleri; istiridye mantarı, kanlıca mantarı, porçini, kestane mantarı, kuzu göbeği mantarı oluyor. Bu mantarların fiyatı 100 ila 2.000 TL arasında değişirken bunlardan daha pahalı olan trüf mantarı ender de olsa Türkiye’de bulundu.