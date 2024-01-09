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Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak
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Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

2024-01-09 14:28:37
Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

Son yılların en önemli tarım ürünlerinden olan mantarların kilo fiyatı 100 ila 2.000 TL arasında değişiyor. Dünyanın en pahalı mantarlarından olan o tür ise Türkiye’de de bulundu. Fiyatı 160 bin doları görürken, onu eken resmen milyoner olacak… Zengin mantar varlığına sahip olan Türkiye’de öne çıkan mantar türleri; istiridye mantarı, kanlıca mantarı, porçini, kestane mantarı, kuzu göbeği mantarı oluyor. Bu mantarların fiyatı 100 ila 2.000 TL arasında değişirken bunlardan daha pahalı olan trüf mantarı ender de olsa Türkiye’de bulundu.

#1
Foto - Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

Trüf’ün en güzel rayihaya sahip olanı beyaz trüf olsa da bu zamana dek ülkemizde genellikle siyah olanı görülüyordu. Kara elmas olarak adlandırılan trüf mantarı daha çok Burdur, Muğla, Denizli, Sinop, Samsun ve Kastamonu’da yetişiyor. Tüm hayatını trüf mantarı rezervi keşfine ve üretimine adayan Niyazi Uluçoban, geçtiğimiz günlerde dünyanın en değerli mantarlarından olan beyaz alba trüfünü keşfetti.

#2
Foto - Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

Uluçoban“Yazılı ve görsel medyada ‘Kilosu 200 Euro’da dan başlayıp 3000 Euro’ya kadar yükselen’ haber başlıkları ile sunulan trüf mantarı çeşidi ‘Tuber magnatum’u diğer ismiyle Alba Trüfü’nü (Beyaz Trüf) Türkiye'de bulduk.1998 yılında Denizli - Bozkurt - İnceler Beldesinde Bekir Oymak kardeşimle bulduğumuz ilk trüf ile (Tuber aestivum - Siyah yaz trüfü) başlayan ‘Türkiye'nin Trüf macerası’" geçen hafta ‘trüf avcısı’ Levent Şentürk kardeşimin bulduğu ‘Tuber magnatum’ ile 25 yıllık mücadele sonunda zirveye ulaştı ve akademik makale olarak kayıtlara alma çalışmalarımız başladı” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

Dünya üzerinde bu zamana dek en pahalı trüf mantarı açık artırma ile 330 bin dolara alıcı bulan 1,3 kilogram büyüklüğündeki beyaz trüf mantarı oldu. Uluçoban’ın Levet Şentürk tarafından bulunduğunu söylediği beyaz alba trüfü ise şimdiye kadar en fazla 160 bin dolarlık satış fiyatını görmüş oldu. Uluçoban, Türkiye’nin bu keşifle mantar varlığında büyük bir sıçrama gerçekleştireceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “3-5 kişi ile başladı hayalimiz, küçük bir kartopu yaptık ve yuvarladık. Hedefe doğru döndükçe katılım büyüyor. İnsanlarımız trüf hakkında bilinçlendikçe her bölgede trüf varlığı ortaya çıkıyor. Bu potansiyeli doğru yönetebilirsek 5-10 yıla içinde 100 milyonlarca dolarlık bir ‘trüf mantarı sektörümüz' de oluşur inşallah.”

#4
Foto - Dünyanın en pahalısı Türkiye’de bulundu! Fiyatı 4 milyon 800 bin lirayı gördü: Onu eken resmen milyoner olacak

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