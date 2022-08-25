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Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

2022-08-25 07:33:54
Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

Gökyüzünün en kudretli hava ordusunu belirleyen askeri rakamlar açıklandı. Hava kuvvetleri, en geniş anlamda, ana olarak hava savaşı yürütmek üzere kurulmuş ve ülkenin havadan savunulmasını sağlamak için hava araçlardan ve bunlarla ilgili yer hizmetlerinden oluşan askeri birimdir. Her ülkenin öz savunması için hava kuvvetleri büyük öneme sahiptir. Ülkeler hava ordusunu her daim yeniler ve takviye eder. Ünlü internet sitesi Global Firepower tüm dünyadaki hava kuvvetlerinin son durumunu paylaştı.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması açıklandı. Göklerin hakimlerini ortaya çıkaran verilerde Türkiye 2022 listesine damgasını vurdu. Bölgesinde ve dünyada etkin gücüyle bilinen Türk hava kuvvetleri bakın listede kaçıncı oldu. İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 40 ülke...

#2
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

40 - SİNGAPUR 244 askeri hava aracı

#3
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

39 - FAS 249 askeri hava aracı

#4
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

38 - ÜRDÜN 255 askeri hava aracı

#5
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

37 - VENEZUELA 256 askeri hava aracı

#6
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

36 - MYANMAR 280 askeri hava aracı

#7
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

35 - ŞİLİ 290 askeri hava aracı

#8
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

34 - ANGOLA 299 askeri hava aracı

#9
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

33 - UKRAYNA 318 askeri hava aracı

#10
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

31 - KANADA 380 askeri hava aracı

#11
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

30 - AVUSTRALYA 430 askeri hava aracı

#12
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

29 - ENDONEZYA 445 askeri hava aracı

#13
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

28 - SURİYE 452 askeri hava aracı

#14
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

27 - POLONYA 452 askeri hava aracı

#15
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

26 - KOLOMBİYA 454 askeri hava aracı

#16
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

25 - TAYLAND 469 askeri hava aracı

#17
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

24 - MEKSİKA 469 askeri hava aracı

#18
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

23 - İSPANYA 503 askeri hava aracı

#19
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

22 - İRAN 543 askeri hava aracı

#20
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

21 - CEZAYİR 552 askeri hava aracı

#21
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

20 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 554 askeri hava aracı

#22
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

19 - İSRAİL 597 askeri hava aracı

#23
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

18 - ALMANYA 617 askeri hava aracı

#24
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

17 - YUNANİSTAN 633 askeri hava aracı

#25
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

16 - BREZİLYA 679 askeri hava aracı

#26
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

15 - BİRLEŞİK KRALLIK - İNGİLTERE 693 askeri hava aracı

#27
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

14 - TAYVAN 741 askeri hava aracı

#28
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

13 - İTALYA 862 askeri hava aracı

#29
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

12 - SUUDİ ARABİSTAN 897 askeri hava aracı

#30
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

11 - KUZEY KORE 946 askeri hava aracı

#31
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

10 - FRANSA 1055 askeri hava aracı

#32
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

9 - TÜRKİYE 1057 askeri hava aracı

#33
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

8 - MISIR 1062 askeri hava aracı

#34
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

7. PAKİSTAN 1.387 adet askeri hava aracı

#35
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

6. JAPONYA 1.449 adet askeri hava aracı

#36
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

5. GÜNEY KORE 1.595 adet askeri hava aracı

#37
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

4- HİNDİSTAN 2.182 adet askeri hava aracı

#38
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

3- ÇİN 3.285 adet askeri hava aracı

#39
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

2- RUSYA 4.173 askeri hava aracı

#40
Foto - Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

1- ABD 13.247 askeri hava aracı ile.

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