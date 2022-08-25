Dünyanın en güçlü ve en büyük hava ordusu belirlendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeri ve savaş uçağı sayısı...

Gökyüzünün en kudretli hava ordusunu belirleyen askeri rakamlar açıklandı. Hava kuvvetleri, en geniş anlamda, ana olarak hava savaşı yürütmek üzere kurulmuş ve ülkenin havadan savunulmasını sağlamak için hava araçlardan ve bunlarla ilgili yer hizmetlerinden oluşan askeri birimdir. Her ülkenin öz savunması için hava kuvvetleri büyük öneme sahiptir. Ülkeler hava ordusunu her daim yeniler ve takviye eder. Ünlü internet sitesi Global Firepower tüm dünyadaki hava kuvvetlerinin son durumunu paylaştı.