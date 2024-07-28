Dünya'nın çevresi çöplüğe döndü

Bu durum, uydu ve roket parçalarının görev süreleri sonunda doğru şekilde yörüngeden çıkarılmaması nedeniyle oluyor. ESA, önümüzdeki yüzyıllarda, özellikle 2225 yılına kadar, yörüngede daha fazla çarpışma ve patlama bekliyor. Uzay çöpü sorunu, uzun vadeli uzay keşifleri ve uydu operasyonları için ciddi bir tehdit oluşturuyor.