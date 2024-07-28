2024-07-28 02:43:53 Dünya'nın çevresi çöplüğe döndü
Dünya yörüngesindeki uzay çöpü sorunu giderek derinleşiyor.
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Dünya yörüngesindeki uzay çöpü sorunu giderek derinleşiyor.
ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) yıllık olarak yayınladığı son rapor, Dünya yörüngesindeki uzay çöpü sorununun giderek kötüleştiğini gösteriyor. Rapora göre, izleme ağları tarafından takip edilen 35 bin’den fazla nesne var ve bunların yaklaşık 26 bin’i 10 cm’den büyük çöp parçalarından oluşuyor.
Raporda, Dünya yörüngesinde yer alan bu büyük miktardaki uzay çöpü malzemesinin azaltılması için yapılan iyileştirmelere rağmen, uzay çöpünün birikmeye devam ettiği belirtiliyor. Bu durum, “uzun vadede sürdürülemez bir ortam” yaratıyor.
SpaceX, son yıl içinde Starlink megakonstelasyonuna ait 6 bin 200 uydu ile neredeyse 50 bin çarpışma önleme manevrası gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, SpaceX’in Crew Dragon kapsülünün enkazı Kuzey Karolina’nın dağlarına düşerek özel mülklere zarar verme riski taşıyan bir olay yaşandı.
ESA, insanlığın ticari girişimlerin artmasıyla daha fazla uydu fırlattığını belirtiyor.
2023’te fırlatılan çoğu uydu, 500 ile 600 kilometre arasındaki düşük Dünya yörüngesine yerleştiriliyor. Uzay çöpü ile dolan bu bölge giderek daha fazla sıkışık hale geliyor ve çarpışma veya patlama durumunda sonuçlar felaket olabilir.
Ancak raporda, faydalı yüklerin ve tükenen roket aşamalarının yörüngeden çıkarılmasıyla uzay çöpünü azaltma çabalarının arttığına dair olumlu işaretler de var. 2023’te 600’den fazla uzay çöpü nesnesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya yüzeyine düştüğü kaydedildi.
Bu durum, uydu ve roket parçalarının görev süreleri sonunda doğru şekilde yörüngeden çıkarılmaması nedeniyle oluyor. ESA, önümüzdeki yüzyıllarda, özellikle 2225 yılına kadar, yörüngede daha fazla çarpışma ve patlama bekliyor. Uzay çöpü sorunu, uzun vadeli uzay keşifleri ve uydu operasyonları için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
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