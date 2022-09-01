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Ekonomi
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Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

2022-09-01 07:57:03
Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam geldi. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına gelen zam sonrası vatandaşlar hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Hükümet dar gelirli vatandaşa doğal gaz faturası ve elektrik faturası desteği sağlıyor. Kış desteği kapsamında ödenecek yardımlarda mevsim koşulları ölçüt olarak belirlendi. Doğal gaz faturası için 2022 yılında en düşük 450 TL ve en yüksek 1.150 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

#1
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Ödemeler ise mart ve ekim aylarında yapılıyor. Bunun yanında hükümet elektrik faturası için de destek sağlıyor. Vatandaşlara 200 liraya kadar destek ödeniyor. Öte yandan hükümet doğal gaz faturası, elektrik faturası ve su fatura borçlarıyla ilgili bir adım atmıştı. Yapılacak olan düzenlemeye göre 2 bin lira altında olan doğal gaz faturası, elektrik faturası ve su faturası borçları silinecek. Peki doğal gaz fatura desteğinden nasıl yararlanılıyor? Elektrik faturası desteğinin başvuru şartları nelerdir? Fatura borçları nasıl silinecek? İşte doğal gaz, elektrik, su faturasıyla ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tüm detaylar...

#2
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Elektrik ve doğal gaz faturasıyla ilgili son dakika gelişmesi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) yapılan açıklamaya göre de konutta kullanılan doğal gaza yüzde 20.4 zam yapıldı.

#3
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

EPDK'dan, 1 Eylül itibariyle yürürlüğe gireceği ifade edilen yeni tarifelere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri nedeniyle hammadde fiyatlarında artış yaşandığı vurgulanarak, "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur" denildi.

#4
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise doğal gazın yüzde 99'unun yurt dışı arz kaynaklı olduğu ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle fiyatlarda ciddi artış yaşandığı belirtildi. Pandemi öncesi fiyatlara oranla 20 kat artış yaşandığı vurgulanan açıklamada yeni tarifenin 1 Eylül itibariyle geçerli olacağı aktarılarak, "Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 45.6, sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50.8, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai atış fiyatlarında ortalama yüzde 49.5 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri kaydedildi.

#5
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Öte yandan kış aylarında yaşanması muhtemel zorlukların önüne geçmek isteyen devlet kış desteği kapsamında başvuru yapan dar gelirli vatandaşlara doğalgaz ve elektrik faturası desteği yapacak. Ödemeler ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek!

#6
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle bu kış tüm Avrupa'da zorlu günler ülkeleri bekliyor. Enerji krizine önlem almak isteyen ülkeler çeşitli unsurları şimdiden devreye sokmaya başladı.

#7
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Türkiye, enerji krizinden Avrupa'ya göre nispeten daha az etkilenecek. Fakat buna rağmen dar gelirli vatandaşa kış desteği vermeye hazırlanıyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular değerlendirildikten sonra tespit edilen ihtiyaç sahiplerine elektrik ve doğalgaz faturası desteği sunacak!

#8
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Zamlardan en çok etkilenecek dar gelir grubu içinse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında bir takım yardımlar yapıyor.

#9
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Bakanlık yaptığı detaylı açıklamada e-Devlet kapısı aracılığıyla konut olarak kullanılan evlerde doğalgaz abonesi olan vatandaşlara başvuru fırsatı sağladı. Kış desteği kapsamında ödenecek yardımlarda mevsim koşulları ölçüt olarak belirlendi. 2022 yılı için en düşük 450 TL ve en yüksek 1.150 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

#10
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

ADIM ADIM DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş sağlayan vatandaşlar sonrasında sosyal yardım başvurusu cümlesini aratarak söz konusu sayfaya yönlenebilir. Bu kısımda bulunan başvuru ekranı aracılığıyla yeni başvuru sekmesine giriş yapılır ve açılan penceredeki KVKK onaylanır. Girmiş olduğunuz bilgiler tastik ediltikten sonra doğalgaz destek miktarının hesaplanabilmesi adına şahsa ait özel bilgiler doldurulur. Tüm bu bilgiler eksiksik girildiği takdirde başvuru talebi onaylanır ve işlem sonlandırılır.

#11
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Elektrik faturası desteği için herhangi bir başvuru yapmanız şart değil. Elektrik yardımı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hali hazırda yardım alan kişilere kendiliğinden yatırılmaktadır. 2022 yılı adına 216 lira hesaplara yatırılmakta olup dolayısıyla doğalgaz desteği ile birlikte alan vatandaşlara devlet tarafından 1.366 liralık destek parası verilecektir.

#12
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR? Elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulmuş bir destek türüdür. Elektrik tüketim desteğinden yararlanabilen vatandaşlar, PTT şubelerinden başvurularını yapabilirler.

#13
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı

#14
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı Çoklu Doğum Yardım Programı Kronik Hastalık Yardım Programı Engelli Aylıkları Yaşlı Aylığı Engelli Yakını Aylığı 65 yaş üstü muhtaç kişiler

#15
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

ELEKTRİK DESTEĞİNE ŞARTLAR NELERDİR? Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

#16
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

#17
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Öte yandan 6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren icralık borçlarla ilgili müjdeli haberi Bakan Nureddin Nebati verdi. Borçların silinmesiyle ilgili detaylar da belli oldu. Borçların silinmesi için herhangi bir başvuruya gerek olmayacak. Ayrıca borçların silinmesine ilişkin pakette iki başlık bulunuyor.

#18
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Hazırlanan yeni paketle 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek borçlar 15 Ağustos'tan önceki dönemi kapsayacak

#19
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek. Yeni destek paketi iki farklı başlıktan oluşuyor.1-5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

#20
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

#21
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

#22
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

ELEKTRİK,SU, DOĞALGAZ... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

#23
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor.

#24
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek” dedi.

#25
Foto - Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

BAŞVURUYA GEREK YOK Yasal düzenleme TBMM görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. 2 bin liranın altındaki elektrik, su, telefon, doğalgaz borçları otomatik olarak silinecek. Varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da otomatik silinecek.

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