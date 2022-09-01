Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek

Ödemeler ise mart ve ekim aylarında yapılıyor. Bunun yanında hükümet elektrik faturası için de destek sağlıyor. Vatandaşlara 200 liraya kadar destek ödeniyor. Öte yandan hükümet doğal gaz faturası, elektrik faturası ve su fatura borçlarıyla ilgili bir adım atmıştı. Yapılacak olan düzenlemeye göre 2 bin lira altında olan doğal gaz faturası, elektrik faturası ve su faturası borçları silinecek. Peki doğal gaz fatura desteğinden nasıl yararlanılıyor? Elektrik faturası desteğinin başvuru şartları nelerdir? Fatura borçları nasıl silinecek? İşte doğal gaz, elektrik, su faturasıyla ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tüm detaylar...