2022-09-01 07:57:03 Doğal gaz ve elektrik zammı sonrası son dakika gelişmesi! Devletten doğal gaz, elektrik ve su faturasına destek
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam geldi. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına gelen zam sonrası vatandaşlar hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Hükümet dar gelirli vatandaşa doğal gaz faturası ve elektrik faturası desteği sağlıyor. Kış desteği kapsamında ödenecek yardımlarda mevsim koşulları ölçüt olarak belirlendi. Doğal gaz faturası için 2022 yılında en düşük 450 TL ve en yüksek 1.150 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.