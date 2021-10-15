2021-10-15 15:52:29 DGS ek yerleştirme AÖF bölümleri 2021 DGS ek tercih AÖF boş kontenjanları
AÖF DGS ek yerleştirme bölümleri, 2021 DGS ek yerleştirme AÖF boş kontenjanları. ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme kılavuzunu yayınladı. DGS ilk yerleştirme sonrası DGS ile üniversitelere yerleşemeyen adaylar DGS ek tercih başvurusunda bulunmak için ÖSYM’den gelecek son dakika DGS ek tercih haberini bekliyordu. 2021 DGS ek tercih AÖF bölümleri hangileri? 2021 DGS ek tercih AÖF kontenjanları ve ATA AÖF DGS ek tercih boş kontenjanları ve bölümleri ile AUZEF DGS ek tercih kontenjanları, bölümleri…