Cübbeli Ahmet Hoca’dan ezber bozan "anket" çıkışı: Yüzde 20’yi bulursa şok geçiririm
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir programda Türkiye’deki dindarlık ve şeriat beklentileri üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Muhafazakar camianın çocuklarını dindar yetiştiremediğini ve namaz oranlarının düştüğünü savunan Ünlü, "Türkiye'de şeriat isteyenler yüzde 20 çıksın şok geçireceğim" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü, gerçek bir sistem değişikliğinin getireceği yasakların birçok insanı rahatsız edebileceğini belirterek samimiyet eleştirisi yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, EnsonHaber'in Youtube kanalına konuk oldu. Muhafazakar camianın, çocuklarını dindar yetiştirmekte yetersiz kaldığını savunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarda namaz oranı az, kızlarda tesettür oranı az. Hocaların, şeyhlerin, şıhların kızlarında açık seçik kızlar var" ifadelerini kullandı.

"Kemalistleri İslam'a çekelim derken, onlar bizi kendine çekti" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuştuğu programdan öne çıkan satırlar şöyle: "Türkiye'de keşke şeriat isteyenler çok olsa... Benim için uyar. Muhafazakar camia, çocuklarını dindar yetiştirmekte yetersiz kaldı. Çocuklarda namaz oranı az, kızlarda tesettür oranı az. Hocaların, şeyhlerin, şıhların kızlarında açık seçik kızlar var. Kılık kıyafetten belli olmaz. Nice açık bayanlar namazında abdestinde, nice kapalı kadınlar da namaz kılmıyor.

Muhafazakar camia diye geçinenlerin bir kısmı lafla ister, 'Nasıl olsa gelmeyecek' diye... Kabine girdiğinde oy vermez. Der ki 'Ne olacak arkadaş ya biz kimseyi görmeyeceğiz, görüşemeyeceğiz, kadın-erkek ayrı. Faiz yok şu yok bu yok' Haramlar devreye girdiği zaman, bu birçok insanı rahatsız edebilir.

İçki satılmayacak, bira yok, rakı yok. Nasıl duracak, bu kadar şarapçı var memlekette. 'Müslüman' geçinenler de lokantalarda kadın-erkek ayrı oturmalar, kötü anlamda konuşmuyorum. Bu ortam şeriatta olmayacağı için istemez. Türkiye'de şeriat isteyen yüzde 20 çıkarsa ben şok geçireceğim. Yüzde 10, ta bizim çocukluğumuzdan beri rakamdır, çoğu da ölmüştür, geriye o yüzde 10'un yeri dolmuş mudur onu da bilmediğim için yüzde 10'da da şüpheliyim."

Yorumlar

Şahin

Ben şeriat istiyorum

İ. Keskin

Sanarsın ki bu işlerin telaşı bir tek hocamızda.
