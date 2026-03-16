Cübbeli Ahmet Hoca’dan ezber bozan “anket” çıkışı: Yüzde 20’yi bulursa şok geçiririm
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir programda Türkiye’deki dindarlık ve şeriat beklentileri üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Muhafazakar camianın çocuklarını dindar yetiştiremediğini ve namaz oranlarının düştüğünü savunan Ünlü, "Türkiye'de şeriat isteyenler yüzde 20 çıksın şok geçireceğim" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü, gerçek bir sistem değişikliğinin getireceği yasakların birçok insanı rahatsız edebileceğini belirterek samimiyet eleştirisi yaptı.