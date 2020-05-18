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Cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?

2020-05-18 10:37:42
Cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?

Cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar ‘Orucu bozan şeyler nelerdir, orucu bozulan kişi ne yapmalıdır? Unutarak yeme, içme, cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Hangi durumlarda oruç bozulur, hangi durumlarda kaza, hangi durumlarda keffaret gerekir? Oruç bozulursa nasıl hareket edilebilir, yemeye devam edilebilir mi?’ sorularını sormakta. İşte oruç nasıl bozulur, orucu bozan durumlar nelerdir? Haberinin detayları.

#1
Foto - Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Hanefi Mezhebine göre, Ramazan ayında unutarak yeme içme veya cinsel ilişkiye girme orucu bozmaz. Ramazan ayında unutarak yeme içme veya cinsel ilişkiye girme orucu bozmadığı gibi Ramazan dışında Ramazanın kazasında nafili oruçlarda da aynı durum söz konusudur.

Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Hanefi Mezhebine göre, Ramazan ayında unutarak yeme içme veya cinsel ilişkiye girme orucu bozmaz. Ramazan ayında unutarak yeme içme veya cinsel ilişkiye girme orucu bozmadığı gibi Ramazan dışında Ramazanın kazasında nafili oruçlarda da aynı durum söz konusudur.

#2
Foto - Yani bunlarda da unutarak unutarak yeme içme veya cinsel ilişkiye girme orucu bozmaz. Bunun dışında eğer kişi kasten yiyip içecek olursa veya kasten cinsel ilişkiye girecek olursa bu durumda da bakılır.

Yani bunlarda da unutarak unutarak yeme içme veya cinsel ilişkiye girme orucu bozmaz. Bunun dışında eğer kişi kasten yiyip içecek olursa veya kasten cinsel ilişkiye girecek olursa bu durumda da bakılır.

#3
Foto - Eğer yenilip içilen şeyler insanların lezzet aldığı insanların zevk aldığı ve yemede içmede kullandığı bir şey ise ve bunu da ağız yoluyla almış ise bu durumda yani orucu bozan şeylerden kamil bir şekilde istifade olduğu için kefaret gerekecektir.

Eğer yenilip içilen şeyler insanların lezzet aldığı insanların zevk aldığı ve yemede içmede kullandığı bir şey ise ve bunu da ağız yoluyla almış ise bu durumda yani orucu bozan şeylerden kamil bir şekilde istifade olduğu için kefaret gerekecektir.

#4
Foto - Ağız yoluyla alınan ilaçlarda aynı şekildedir. Cinsel ilişkide de zaten kabil bir şekilde karı koca ilişki olacak olursa bu durumda da kefaret gerekir. Bunun dışında kasten yenip içilir ama bunda bir uzvun, insanın zevk alma, lezzet alma gibi durumu söz konusu değilse lezzet alma durumu olmadığından veya burnundan ilaç damlatsa bunda da bir lezzet alma durumu olmadığından oruç bozulur.

Ağız yoluyla alınan ilaçlarda aynı şekildedir. Cinsel ilişkide de zaten kabil bir şekilde karı koca ilişki olacak olursa bu durumda da kefaret gerekir. Bunun dışında kasten yenip içilir ama bunda bir uzvun, insanın zevk alma, lezzet alma gibi durumu söz konusu değilse lezzet alma durumu olmadığından veya burnundan ilaç damlatsa bunda da bir lezzet alma durumu olmadığından oruç bozulur.

#5
Foto - Ancak oruç bozulmakla beraber lezzetlenme ve keyif alma olmadığından kefaret gerekmez.

Ancak oruç bozulmakla beraber lezzetlenme ve keyif alma olmadığından kefaret gerekmez.

#6
Foto - İster kefareti gerektiren isterse kazayı gerektirecek şekilde orucu bozulması durumunda gün içerisinde akşama kadar yiyip içmemesi gerekir.

İster kefareti gerektiren isterse kazayı gerektirecek şekilde orucu bozulması durumunda gün içerisinde akşama kadar yiyip içmemesi gerekir.

#7
Foto - Eğer yiyip içecek olursa bu durumda da yine günahkar olur. Çünkü her ne kadar orucu bozulsa da orucu bozulmuş olan kişilerin de oruçlulara benzemesi o günde vaciptir. Çünkü Ramazana hürmet gereklidir.

Eğer yiyip içecek olursa bu durumda da yine günahkar olur. Çünkü her ne kadar orucu bozulsa da orucu bozulmuş olan kişilerin de oruçlulara benzemesi o günde vaciptir. Çünkü Ramazana hürmet gereklidir.

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