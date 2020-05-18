2020-05-18 10:37:42 Cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?
Cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar ‘Orucu bozan şeyler nelerdir, orucu bozulan kişi ne yapmalıdır? Unutarak yeme, içme, cinsel ilişkiye girme durumunda oruç bozulur mu? Hangi durumlarda oruç bozulur, hangi durumlarda kaza, hangi durumlarda keffaret gerekir? Oruç bozulursa nasıl hareket edilebilir, yemeye devam edilebilir mi?’ sorularını sormakta. İşte oruç nasıl bozulur, orucu bozan durumlar nelerdir? Haberinin detayları.