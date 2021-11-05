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Hayat-Aktüel
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Ceyhan Nehri'nde endişelendiren görüntü

2021-11-05 17:23:55
Ceyhan Nehri'nde endişelendiren görüntü

Adana'da Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde köpüklenme görüldü.

#1
Foto - Köpüklerin kimyasaldan kaynaklandığı ihtimali tedirginliğe neden oldu.

Köpüklerin kimyasaldan kaynaklandığı ihtimali tedirginliğe neden oldu.

#2
Foto - Ceyhan Nehri’nin üzerinde son günlerde köpüklenme oldu.

Ceyhan Nehri’nin üzerinde son günlerde köpüklenme oldu.

#3
Foto - Çevrede yaşayanlar durumun yakındaki organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalardan kaynaklandığını söyledi. Nehirden numune alınarak incelenmesi istendi.

Çevrede yaşayanlar durumun yakındaki organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalardan kaynaklandığını söyledi. Nehirden numune alınarak incelenmesi istendi.

#4
Foto - Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için ise nehir suyunun temiz olması önemli.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için ise nehir suyunun temiz olması önemli.

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