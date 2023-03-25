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Hayat-Aktüel
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Camide vatandaşlara 3 bin fidan

2023-03-25 16:21:52
Camide vatandaşlara 3 bin fidan

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde cami cemaatine ve köylerden ilçeye gelen vatandaşlara ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı.

#1
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğünce 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtımı yapıldı.

#2
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

İhsangazi ilçesindeki İhsangazi Merkez Camii önünde namazdan sonra camiden çıkan cemaate, köylerden gelen vatandaşlara ve okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz 3 bin ceviz, kiraz, adaçayı, kuşburnu, karaçam, sarıçam, elma ve erik fidanı dağıtıldı.

#3
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

Ormancılık Haftası'nda birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyen İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü Kirazlı Orman İşletme Şefi Kağni Özdarçın, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

“21 Mart'ta Ormancılık Haftası'nı kutluyoruz. Ormancılık Haftasında etkinliklerimiz oluyor.

#5
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

Okullarımızda öğrencilerimize ormanlarımızın ve ormancılığın önemini anlatıyoruz.

#6
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

Ormancılık faaliyetleriyle ilgili yaptığımız çalışmalardan bahsediyoruz. Şu anda da vatandaşlarımıza ilçemizde fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ormancılık Haftasını bu tür etkinliklerle tamamlıyoruz."

#7
Foto - Camide vatandaşlara 3 bin fidan

Didan dağıtımlarının diğer ilçelerde de gerçekleştirildiği öğrenildi.

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