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Hayat-Aktüel
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Bursa'da korkutan yangın

2023-06-03 17:55:19
Bursa'da korkutan yangın

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan çiftlik yangını korku dolu anlara neden oldu.

#1
Foto - Bursa'da korkutan yangın

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına almayı başardı.

#2
Foto - Bursa'da korkutan yangın

Yangın, saat 23:15 civarlarında Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi.

#3
Foto - Bursa'da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, Karacabey Belediyesine bağlı ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 araçla müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, korku dolu anlar yaşatırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

#4
Foto - Bursa'da korkutan yangın

Öte yandan yangında, büyük oranda maddi zarar meydana geldi.

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