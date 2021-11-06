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Bunları yemiyoruz fakat ya yenirse… İşte insanı tepeden tırnağa yenileyen 5 süper besin

2021-11-06 11:49:12
Bunları yemiyoruz fakat ya yenirse… İşte insanı tepeden tırnağa yenileyen 5 süper besin

Vücudunuzu tepeden tırnağa yenileyecek süper besinler en umulmadık şeyler arasından çıkabilir ve ister inanın ister inanmayın, bunlara erişmek için tomar tomar para vermenize de gerek yok! Adlarını duyunca bile çok şaşıracağınız, kendisi basit ama sahip olduğu özellikleri bir o kadar muhteşem olan 5 süper gıdayı öğrenmeye hazır mısınız? Hatta bazıları şu an mutfağınızda ya da bahçenizde bile olabilir! İşte o süper besinler…

#1
Foto - 1-Su teresi Enerji deposu olarak gösterilen meyve ve sebzeler arasında zirvedeki isim açıklandı: Su teresi! Yapılan çalışmalarda 47 meyve ve sebze incelendi ve besleyicilik açısından da en yüksek biyoyararlanıma sahip besin su teresi çıktı.

1-Su teresi Enerji deposu olarak gösterilen meyve ve sebzeler arasında zirvedeki isim açıklandı: Su teresi! Yapılan çalışmalarda 47 meyve ve sebze incelendi ve besleyicilik açısından da en yüksek biyoyararlanıma sahip besin su teresi çıktı.

#2
Foto - Su teresi; A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folat, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengindir.

Su teresi; A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folat, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengindir.

#3
Foto - Uzmanlar su teresinin, lahananın sahip olduğu faydaların pabucunu bile dama atacağını söylüyor. Bu arada Trakya bölgesinde çok yaygın olan su teresi bildiğimiz tereden farklıdır. Pek çok kişi su içerisinde yetişen bu bitkinin toprakta yetişen tereden çok daha lezzetli olduğunu dile getiriyor. Sırf bunun için bile denemeye değer!

Uzmanlar su teresinin, lahananın sahip olduğu faydaların pabucunu bile dama atacağını söylüyor. Bu arada Trakya bölgesinde çok yaygın olan su teresi bildiğimiz tereden farklıdır. Pek çok kişi su içerisinde yetişen bu bitkinin toprakta yetişen tereden çok daha lezzetli olduğunu dile getiriyor. Sırf bunun için bile denemeye değer!

#4
Foto - 2-Maydanoz Farklı gıdalardaki belirli besin değerlerini ortaya koyan çalışmalarda en şaşırtanların başında maydanoz geliyor

2-Maydanoz Farklı gıdalardaki belirli besin değerlerini ortaya koyan çalışmalarda en şaşırtanların başında maydanoz geliyor

#5
Foto - A, C ve K vitamini açısından zengin ve iyi bir folat, potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan maydanozun genel sıralamada ne kadar yüksek olduğunu görenler adeta hayrete düştü. Ödem atması, yağ yakımına yardımcı olması da cabası...

A, C ve K vitamini açısından zengin ve iyi bir folat, potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan maydanozun genel sıralamada ne kadar yüksek olduğunu görenler adeta hayrete düştü. Ödem atması, yağ yakımına yardımcı olması da cabası...

#6
Foto - Eğer siz de maydanozu sadece garnitür olarak kullananlardansanız onu beslenmenizde merkeze koymakta geç kalmayın.

Eğer siz de maydanozu sadece garnitür olarak kullananlardansanız onu beslenmenizde merkeze koymakta geç kalmayın.

#7
Foto - 3-Pancar yaprakları Pancar yaprakları, yeşil yapraklı sebzeler dünyasında hep göz ardı edilmiştir. Ancak kesinlikle salatada yeşillik olarak kullanılabilirler hatta kullanılmalıdırlar!

3-Pancar yaprakları Pancar yaprakları, yeşil yapraklı sebzeler dünyasında hep göz ardı edilmiştir. Ancak kesinlikle salatada yeşillik olarak kullanılabilirler hatta kullanılmalıdırlar!

#8
Foto - Pancar yaprakları; A vitamini ile doludurlar, ıspanaktan daha fazla demir içerirler ve aslında pancarın kendisinden daha besleyicidirler!

Pancar yaprakları; A vitamini ile doludurlar, ıspanaktan daha fazla demir içerirler ve aslında pancarın kendisinden daha besleyicidirler!

#9
Foto - 4-Deniz yosunu Deniz yosunu; mineraller, vitaminler ve antioksidan bakımından çok zengindir ve hatta kemik suyuna harika bir vegan alternatif olabilir!

4-Deniz yosunu Deniz yosunu; mineraller, vitaminler ve antioksidan bakımından çok zengindir ve hatta kemik suyuna harika bir vegan alternatif olabilir!

#10
Foto - İyot içeriği yüksek olan ve tiroid fonksiyonunu olumlu yönde etkileyen nadir gıdalardan biridir.

İyot içeriği yüksek olan ve tiroid fonksiyonunu olumlu yönde etkileyen nadir gıdalardan biridir.

#11
Foto - Yemek için tercih etmekte zorlanacağınız kadar fazla çeşitte deniz yosunu vardır. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız wakame ya da dulse flakes uzmanların önerileri arasında yer alıyor, bizden söylemesi. Ancak unutmayın; yosunlar ağır metal ve kimyasalları kolayca emebileceğinden nasıl bir suda yetiştiğinden emin olun.

Yemek için tercih etmekte zorlanacağınız kadar fazla çeşitte deniz yosunu vardır. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız wakame ya da dulse flakes uzmanların önerileri arasında yer alıyor, bizden söylemesi. Ancak unutmayın; yosunlar ağır metal ve kimyasalları kolayca emebileceğinden nasıl bir suda yetiştiğinden emin olun.

#12
Foto - 5-Sarımsak Sarımsak, pek çok yemeğe yakışır ve oldukça da lezzetlidir. Aynı zamanda antimikrobiyal, antiviral ve antifungal özelliklerinden dolayı hastalıklar ve enfeksiyonlar ile savaşmak için harika bir besindir.

5-Sarımsak Sarımsak, pek çok yemeğe yakışır ve oldukça da lezzetlidir. Aynı zamanda antimikrobiyal, antiviral ve antifungal özelliklerinden dolayı hastalıklar ve enfeksiyonlar ile savaşmak için harika bir besindir.

#13
Foto - Sarımsak, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp-damar hastalıkları için de kullanılan popüler bir takviyedir.

Sarımsak, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi kalp-damar hastalıkları için de kullanılan popüler bir takviyedir.

#14
Foto - Son olarak size küçük bir tüyo: Sarımsağın içerisindeki 'allisin' maddesini etkin hale getirmek ve tüm faydalarından yararlanmak için pişirmeden veya yemeden önce sarımsağı mutlaka ezin.

Son olarak size küçük bir tüyo: Sarımsağın içerisindeki 'allisin' maddesini etkin hale getirmek ve tüm faydalarından yararlanmak için pişirmeden veya yemeden önce sarımsağı mutlaka ezin.

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