Cenntro Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaaslan ise; “Türkiye pazarına giren tüm elektrikli araç üreticileri gibi Cenntro için de satış ve satış sonrası hizmetler pek çok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Bu sorumluluklarla birlikte bir elektrikli araç üreticisi olarak bu hizmetlere Türkiye’nin her yerinde, kapsamlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmek ve müşterimize uçtan uca hizmet sunabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Brisa’nın Otopratik markası ile anlaşmamız sayesinde tüm Türkiye’de sunduğumuz elektrikli araçlarımızın satış ve satış sonrası hizmetlerini kesintisiz yürütebileceğiz. Emeği geçen Brisa ve Cenntro ekiplerine teşekkür ediyorum.”diye konuştu. Lastiğin ötesinde hizmetleri ile lastik sektöründe mobilitenin öncülüğünü üstlenen Brisa’nın, mobilite merkezi olarak konumlandırdığı hızlı bakım servis zinciri Otopratik’lerde tüketiciler lastik değişiminden akü değişimine, yağ değişiminden, periyodik bakımlarına kadar araçları ile ilgili bakım hizmetlerini hibrit ve elektrikli araç segmentleri de dahil olmak üzere her marka araç için alabiliyorlar. Aynı zamanda Otopratik mağazaları elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik öneme sahip olan elektrikli şarj istasyonu hizmetini en yaygın olarak sunan Türkiye’deki ilk hızlı bakım servisi zinciri konumunda. Tüm Türkiye’de 97 noktada servis veren Otopratik her geçen gün mağaza sayısına bir yenisini ekliyor.