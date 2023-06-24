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Bölgenin 20 yıllık misafirleriydi! Kahreden haber geldi

2023-06-24 23:26:15
Bölgenin 20 yıllık misafirleriydi! Kahreden haber geldi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı bir mahallede bulunan leyleklerden kötü haber geldi.

#1
Foto - Bölgenin 20 yıllık misafirleriydi! Kahreden haber geldi

İlçeye bağlı kırsal Türkeli Mahallesi’ndeki bir elektrik direğine yaklaşık 20 yıl önce leylekler tarafından yuva yapıldı. Her yıl baharla birlikte birlikte mahalledeki yuvalarına dönen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç etti.

#2
Foto - Bölgenin 20 yıllık misafirleriydi! Kahreden haber geldi

Aradan geçen süre içerisinde hemen her yıl 4 yavru yetiştiren leylekler, bu yıl da nisan ayında mahalledeki yuvalarını mesken tuttu. Mahalle halkının da yakından takip ettiği yuvada bu yıl diğer senelerden farklı olarak 3 yavru dünyaya geldi.

#3
Foto - Bölgenin 20 yıllık misafirleriydi! Kahreden haber geldi

Yavruların büyümesine gün gün tanıklık eden mahalle sakinleri, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Mahalle sakinler, anne ve baba leylekle birlikte 3 yavrusunu, yuvalarının hemen altında telef olmuş şekilde buldu.

#4
Foto - Bölgenin 20 yıllık misafirleriydi! Kahreden haber geldi

Leyleklerin, artçı depremle birlikte yuvadan düşerek elektrik akımına kapıldıkları görüşü ağır basarken; 20 yıllık misafirlerinin bu şekilde telef olması mahalle sakinlerini üzdü.

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