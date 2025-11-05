  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

BMW’nin 48 beygirlik Yeni F 450 GS’i, hafif yapısı, gelişmiş süspansiyon ve sürüş teknolojileriyle şehirde ve arazide yüksek performans sunuyor. Easy Ride Clutch ve modern donanımlarıyla sürüş konforunu artıran model, dört donanım seçeneğiyle her sürücüye GS deneyimi vadediyor.

#1
Foto - BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

Yeni BMW F 450 GS, gelişmiş elektronik destek sistemleri, hassas süspansiyon teknolojisi ve sürüş modları sayesinde her koşulda güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Hafif yapısı, çevik karakteri ve güçlü performansıyla F 450 GS, hem şehir içi sürüşlerde hem de off-road maceralarında sürücülerine maksimum kontrol ve özgürlük sunuyor.

#2
Foto - BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

“Bir GS’nin özünü taşıyor: Bin, gazı aç eğlen” ifadesinin altını çizen BMW Motorrad CEO’su Markus Flasch, Yeni F 450 GS ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yeni BMW F 450 GS, 48 beygir gücüyle A2 sınıfında gerçek bir BMW GS deneyimini temsil ediyor. Düşük ağırlığı, yüksek performansı ve çeviklikle denge arasındaki kusursuz uyumu sayesinde son derece sezgisel bir sürüş hissi sunuyor. Hassas yol tutuşu ve GS serisine özgü uzmanlığıyla hem asfaltta hem de arazide etkileyici bir performans sergileyen F 450 GS, her koşulda sürücüsünün en yakın yol arkadaşı olmaya hazır. Pratik, dayanıklı ve her zaman maceraya hazır yapısıyla sınıfındaki sportif macera motosikletlerine yeni bir standart getiriyor.”

#3
Foto - BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

Yeni BMW F 450 GS, 420 cc’lik sıvı soğutmalı, iki silindirli motoru ile 48 bg güç ve 43 Nm tork üretiyor. Hafif yapısı ve dengeli güç dağılımı sayesinde asfalt ve off-road koşullarında yüksek çeviklik ve denge sağlıyor. GS ailesinin ikonik dayanıklılığını A2 sınıfına taşıyan model, macera tutkunları için ideal bir seçenek sunuyor. “Bu model; maksimum çeviklik, çok yönlülük, saf sürüş keyfi ve ileri teknolojiyi bir arada bulmak isteyen motosiklet tutkunları için geliştirildi” diyen BMW F 450 GS Ürün Yöneticisi Astrid Neudecker, sözlerine şöyle devam etti: “BMW F 450 GS ile geniş bir sürücü kitlesine hitap ediyoruz. Ağır motosikletlerden daha kompakt ve pratik modellere doğru yönelen eğilim, bu segmentteki artan ilgiyi açıkça gösteriyor. F 450 GS, kaliteli donanım ve teknik performanstan ödün vermeden çevik kullanım, yüksek manevra kabiliyeti ve dengeli sürüş dinamiklerinin mükemmel uyumunu sunuyor.”

#4
Foto - BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

F 450 GS’in çift silindirli sıralı motoru hem şehir sürüşü hem de arazi sürüşünde dinamik performans sunuyor. Düşük ağırlığı, yüksek torku ve 135 derecelik krank mili açısı sayesinde GS’i tipik kullanım alanlarında mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor. Yeni modelin motor yapısına ve sürüş karakterine ilişkin değerlendirmede bulunan BMW F 450 GS Proje Yöneticisi Johann Simon ise “Yeni çift silindirli sıralı motoruyla BMW F 450 GS, hem asfaltta hem de arazide dinamik bir sürüş keyfi sunan olağanüstü bir güç aktarımına sahip. Modelde yer alan yeni Easy Ride Clutch (ERC) sistemi ise kullanım konforunu artırırken, dinamik performansta da belirgin bir gelişim sağlıyor.” diyor. Easy Ride Clutch (ERC) sistemi, debriyaj maneti kullanmadan vites değişimi ve kalkış imkânı sağlıyor. “GS Trophy” donanımında standart olarak sunulan bu teknoloji, şehir trafiğinde ve zorlu arazilerde sürüş konforunu artırıyor. ERC, özellikle düşük hızlarda manevra yaparken sürücüye büyük kolaylık sağlarken, uzun yol sürüşlerinde de yorgunluğu azaltarak daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca sistem, elektronik kontrol ünitesi sayesinde vites geçişlerini optimum torkla senkronize ederek motor performansını en verimli şekilde kullanmayı mümkün kılıyor.

#5
Foto - BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

Yeni BMW F 450 GS, sınıfının en hafif modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Yola hazır ağırlığı yalnızca 178 kg olan model, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 165 km/s hıza erişebiliyor. 14 litrelik yakıt deposu ve 3,8 l/100 km (WMTC) ortalama yakıt tüketimi sayesinde, 350 km’nin üzerinde menzil sunarak sürücülere uzun yolculuklarda dahi konforlu ve verimli bir deneyim sağlıyor. F 450 GS’in çelik boru kafes şasisi, motoru taşıyıcı eleman olarak kullanarak maksimum dayanıklılık ve denge sağlıyor. Ön tarafta KYB 43 mm USD teleskopik amortisör, arka tarafta ise KYB WAD merkezi amortisör ile donatılan model, 180 mm süspansiyon hareketi sayesinde hem şehir içi hem de off-road sürüşlerinde konfor ve kontrol sunuyor. BMW Motorrad’ın geliştirdiği ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC), Dynamic Brake Control (DBC) ve Motor Fren Tork Kontrolü (MSR) gibi sürüş teknolojileri, güvenli ve kontrollü sürüşü destekliyor. F 450 GS, Rain, Road ve Enduro sürüş modlarının yanı sıra, Exclusive ve üzeri donanımlarda Enduro Pro modu ile her sürüş koşuluna uygun bir deneyim vadediyor.

#6
Foto - BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

Sürücü konforunu artıran detaylar arasında 6,5 inç TFT ekran, Bluetooth bağlantısı, USB-C şarj portu, ısıtmalı elcikler ve tam LED aydınlatma sistemi yer alıyor. Bu donanımlar, uzun yolculuklarda bile sürücülere modern ve pratik bir kullanım sağlıyor. Yeni F 450 GS, GS ailesinin ikonik tasarım dilini kompakt ve modern bir formda sunuyor. 845 mm standart sele yüksekliği, opsiyonel olarak sunulan 830 mm alçak sele veya 865 mm Rallye sele ile her sürücüye uygun ergonomi sağlıyor. GS Serisinin “X” biçimindeki LED gündüz farları, belirgin ön gaga ve ince arka bölüm, modelin karakterini güçlü bir şekilde yansıtırken, kompakt ve sürücü dostu tasarım her sürüş pozisyonunda yüksek kontrol ve rahatlık sunuyor. BMW F 450 GS, sürücülerin farklı beklenti ve tarzlarına hitap eden dört donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Basic donanım seviyesi, sade çizgileri ve Cosmic Black renk seçeneğiyle saf bir GS deneyimi sunarken; Exclusive versiyonu aynı renk tonunda, premium detayları ve ileri teknolojisiyle konforu ve stili bir arada arayan sürücülere hitap ediyor. Daha dinamik bir karakter isteyenler için Sport donanım seviyesi, Racing Red gövde rengiyle enerjik sürüş tutkusunu ön plana çıkarıyor. Serinin en donanımlı versiyonu olan Trophy ise Racing Blue Metallic rengi, alüminyum motor koruma, beyaz elcik korumaları, spor süspansiyon, Rallye tipi cam ve Easy Ride Clutch (ERC) sistemiyle macera tutkunlarına eksiksiz bir GS deneyimi vadediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
Dünya

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

İsviçre Federal Mahkemesi, 2017 yılında Bern'de düzenlenen bir protestoda "Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür" yazılı pankart taşıyan 4 kişi..
Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?
Dünya

Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

Cinsel saldırı vakalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa’da bu defa polisler, gözaltındaki bir kadına tecavüz etti. Gözaltınd..
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 ..
Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor
Dünya

Terör devleti İsrail’in askerleri bir bir aklını kaybediyor! Öldürdükleri mazlumların ahı yakalarını bırakmıyor

Siyonist insanlık düşmanı terör devleti İsrail rejiminin Filistin’e yönelik vahşi sivil katliamları orduda intiharları ve travmaları artırdı..
PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu
Dünya

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

Almanya'da 3 eyaletten yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen operasyonla, PKK adına bağış adı altında haraç toplayan terör örgütünün Hambu..
Türk-İş asgari ücret kararını duyurdu
Ekonomi

Türk-İş asgari ücret kararını duyurdu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay asgari ücret kararını duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23