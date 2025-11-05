BMW’nin yeni oyuncağı! Gazı aç, keşfe çık! 48 beygirlik macera!

Sürücü konforunu artıran detaylar arasında 6,5 inç TFT ekran, Bluetooth bağlantısı, USB-C şarj portu, ısıtmalı elcikler ve tam LED aydınlatma sistemi yer alıyor. Bu donanımlar, uzun yolculuklarda bile sürücülere modern ve pratik bir kullanım sağlıyor. Yeni F 450 GS, GS ailesinin ikonik tasarım dilini kompakt ve modern bir formda sunuyor. 845 mm standart sele yüksekliği, opsiyonel olarak sunulan 830 mm alçak sele veya 865 mm Rallye sele ile her sürücüye uygun ergonomi sağlıyor. GS Serisinin “X” biçimindeki LED gündüz farları, belirgin ön gaga ve ince arka bölüm, modelin karakterini güçlü bir şekilde yansıtırken, kompakt ve sürücü dostu tasarım her sürüş pozisyonunda yüksek kontrol ve rahatlık sunuyor. BMW F 450 GS, sürücülerin farklı beklenti ve tarzlarına hitap eden dört donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Basic donanım seviyesi, sade çizgileri ve Cosmic Black renk seçeneğiyle saf bir GS deneyimi sunarken; Exclusive versiyonu aynı renk tonunda, premium detayları ve ileri teknolojisiyle konforu ve stili bir arada arayan sürücülere hitap ediyor. Daha dinamik bir karakter isteyenler için Sport donanım seviyesi, Racing Red gövde rengiyle enerjik sürüş tutkusunu ön plana çıkarıyor. Serinin en donanımlı versiyonu olan Trophy ise Racing Blue Metallic rengi, alüminyum motor koruma, beyaz elcik korumaları, spor süspansiyon, Rallye tipi cam ve Easy Ride Clutch (ERC) sistemiyle macera tutkunlarına eksiksiz bir GS deneyimi vadediyor.