  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

2023-05-22 23:52:01
Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

Togg çekilişinde ismi 3. sırada çıkan Bitlisli esnaf Haşem Bakır aracını teslim aldı.

#1
Foto - Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

Togg'un T10X modeli için yapılan çekiliş sonucu hak sahibi olan Bakır, Diyarbakır'a giderek teslim aldığı aracını Bitlis'e getirdi. Bakır, başvuru yaptıktan birkaç gün sonra açıklanan sonuçlarda isminin 3. sırada yer aldığını anlattı.

#2
Foto - Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

Bunun üzerine, aracı teslim almak için arandığını belirten Bakır, "İşlemlerin ardından Diyarbakır'a giderek aracı teslim aldık. Aracımız çok güzel. Ülkemize hayırlı olsun. Çok güzel bir araç yapmışlar. Gurur duyuyoruz. Ülkemize daha kaliteli şeyler yapacaklarına da inanıyoruz. İnşallah devamı gelir." dedi.

#3
Foto - Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

Vatandaşların araca çok ilgi gösterdiğini anlatan Bakır, Diyarbakır'dan Bitlis'e gelinceye kadar birçok yerde insanların kendisini durduğunu dile getirdi.

#4
Foto - Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

Bakır, "Durduğumuz yerde herkes gelip fotoğraf çekiyordu. Yolda polislerimiz bizi durdurup fotoğraf çektiler. Çok fazla ilgi var. Bitlis'te ilk araç olması da ilgi çekmesini sağlıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kent sakinleri de aracı ilgiyle inceledi.

Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek
Medya

Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı de..
Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı, seçim sonrasını işaret etti! Altını, doları olanlar o tahminleri: Güncel dolar kuru, altın fiyatları
Ekonomi

Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı, seçim sonrasını işaret etti! Altını, doları olanlar o tahminleri: Güncel dolar kuru, altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki düşüş sonrası üstüne basa basa uyardı! Yeni tahminini şart diyerek kamuoyu ile pa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi çağrı: Gereğini yapın!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi çağrı: Gereğini yapın!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkevi'ne saldırıyla ilgili, 'Biz de buradan ABD'nin emniyet güçlerine şunu demeyecek miyi..
CHP amigosu Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu böyle madara etti! Şok olacaksınız
Medya

CHP amigosu Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu böyle madara etti! Şok olacaksınız

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem iktidarı destekleyen Cevdet Nasıranlı’yı başdanışman..
Binali Yıldırım dönen oyunu açıkladı
Gündem

Binali Yıldırım dönen oyunu açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde bir oyun oynanıyor. PKK bölücü terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. An..
Babala Kılıçdaroğlu'na kol kanat gerdi! Bu soruları soramadılar
Gündem

Babala Kılıçdaroğlu'na kol kanat gerdi! Bu soruları soramadılar

Oğuzhan Uğur'un programına katılan 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Furkan Bölükbaşı tarafından sorulan soruları sümen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23