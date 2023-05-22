Bitlisli esnaf Togg aracına kavuştu

Bunun üzerine, aracı teslim almak için arandığını belirten Bakır, "İşlemlerin ardından Diyarbakır'a giderek aracı teslim aldık. Aracımız çok güzel. Ülkemize hayırlı olsun. Çok güzel bir araç yapmışlar. Gurur duyuyoruz. Ülkemize daha kaliteli şeyler yapacaklarına da inanıyoruz. İnşallah devamı gelir." dedi.