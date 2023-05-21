BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 269 TL Çelik Tava 119 TL Kızartma Tenceresi 129 TL Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 159 TL Chef's Sahan 79 TL Chef's Krep Tavası 75 TL Metal Patates Soğan Kovası 89 TL Kare Fırın Kabı 3200 cc 59 TL RAKLE Mottolu Cam Kupa 23,50 TL RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 59 TL RAKLE Desenli Su Bardağı 3'lü 49 TL Boyalı Sürahi 99 TL Boyalı Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 49 TL Paşabahçe Melis Çay Seti 109 TL Benante Çerezlik Seti 109 TL Colorina Çiçek Desen Kayık Tabak 24,50 TL Yağ Şişesi 750 cc 29,50 TL Glass in love Cam Seti 3'lü 69 TL Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL Kristal Tabak 22,50 TL Tek Fiyat Ürünler 9,75 TL Saplı Saklama Kabı 4,50 TL Pratik Banyo Köşeliği 24,50 TL Çemberli Badya 21,50 TL Pantolon Askısı 14,50 TL Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL