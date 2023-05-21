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Aktüel
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BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

2023-05-21 00:36:36
BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi paylaşıldı. BİM elektrikli katlanabilir bisiklet ve çok sayıda gıda ve malzemede indirime gitti.

#1
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım Bim katalog bu hafta 2023 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

#2
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulacak ürünler; İndirimli gıda, içecek ve atıştırmalık.

#3
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

İndirimli et ürünleri ve bisküviler.

#4
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Keysmart Nofrost Buzdolabı 8.499 TL. Keysmart Buzdolabı 6.699 TL Keysmart Nofrost 7.999 TL Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 5.999 TL Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 6.499 TL Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 5.199 TL

#5
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Kumtel Turbo Çift Cam Siyah Ankastre Set 4.499 TL Kumtel Turbo Çift Cam Beyaz Ankastre Set 4.799 TL Kumtel Sürgülü Aspiratör 599 TL Dijitsu 43' Android TV 4.199 TL Kapı Altı Alarmı 79 TL Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 39 TL

#6
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Şişme Havuz 581 Litre 199 TL Şişme Havuz 530 Litre 179 TL Deniz Yeleği 62,50 TL Hacıyatmaz 99 TL Deniz Topu 32,50 TL Top Yakalama Seti 59 TL Badminton Set 79 TL Tamir Kiti 9,90 TL Aynalı Yüzücü Gözlüğü 109 TL El Pompası 69 TL Plaj Raket Set 49 TL Oyuncak Su Atıcısı 49 TL Çelik Termos 219 TL Relax Musluklu Çelik Termos 599 TL Piccolo Mondi Oyuncak Süngerli Su Atıcısı 44,50 TL Tel Izgara 49 TL Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129 TL Pilsan Plaj Oyun Setleri 29,50 TL Barbie Deniz Kızı Bebek 99 TL Mangal 149 TL Oto Güneşlik 29 TL Su Balonu 30'lu 9,50 TL Deterjan Hazneli Su Tabancası 89 TL

#7
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 269 TL Çelik Tava 119 TL Kızartma Tenceresi 129 TL Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 159 TL Chef's Sahan 79 TL Chef's Krep Tavası 75 TL Metal Patates Soğan Kovası 89 TL Kare Fırın Kabı 3200 cc 59 TL RAKLE Mottolu Cam Kupa 23,50 TL RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 59 TL RAKLE Desenli Su Bardağı 3'lü 49 TL Boyalı Sürahi 99 TL Boyalı Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 49 TL Paşabahçe Melis Çay Seti 109 TL Benante Çerezlik Seti 109 TL Colorina Çiçek Desen Kayık Tabak 24,50 TL Yağ Şişesi 750 cc 29,50 TL Glass in love Cam Seti 3'lü 69 TL Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL Kristal Tabak 22,50 TL Tek Fiyat Ürünler 9,75 TL Saplı Saklama Kabı 4,50 TL Pratik Banyo Köşeliği 24,50 TL Çemberli Badya 21,50 TL Pantolon Askısı 14,50 TL Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL

#8
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 9.999 TL. Casper Via F30 4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.999 TL Pilsan Pedallı Traktör 499 TL Pilsan Halka Atma Oyunu 79 TL Hot Wheels Canavar Kamyonlar 99 TL MGS Meyve Sebze Kasası 49,50 TL MGS Soft Top 29,50 TL MGS Kuaför Oyun Hamuru Seti 29,50 TL Dede Basket Potası ve Top Seti 89 TL Çocuk Sandalyesi 49,50 TL My Little Pony Aksesuarlı Set 229 TL Heifer Eğlenceli Açacak 47,50 TL MGS Sevimli Puset 69 TL Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 44,50 TL MGS İş Araçları Seti 69 TL MGS Sevimli oyuncak Beşik 39,50 TL MGS Deniz Altı Oyun Seti 69 TL Çanta Şeklinde Faaliyet Kitapları 10 TL YKY Gerçek Hayattan Hikayeler 29,50 TL

#9
Foto - BİM katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor! 23 Mayıs - 26 Mayıs 2023 BİM Aktüel ürünler listesi

Dijital Basklı Plaj Havlusu 100x180 cm 139 TL Dijital Baskılı Plaj Havlusu 70x140 cm 55 TL Eva Kadın - Erkek Sandalet 129 TL Plaj Hasırı 70x180 cm 54,50 TL Erkek Şort Mayo 69 TL Kız Erkek Çocuk Şortlu Takım 99 TL Kadın Viskon Şort 59 TL Kadın Şort Mayo 65 TL Jakarlı Peştamal 49 TL Jakarlı Plaj Havlusu 49,50 TL Lisanslı Çocuk Güneş Gözlüğü 39,50 TL Yetişkin Güneç Gözlüğü 42,50 TL Plaj Çantası 79 TL Şemsiye Bidonu 89 TL Kız Çocuk Mayo 69 TL Erkek Çocuk Şort 49,50 TL Plaj Şemsiyesi 189 TL Şemsiye Sabitleme Aparatı 49 TL

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