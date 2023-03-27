  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

2023-03-27 17:50:02
Beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde beton mikseri ile çarpışan ambulans alevlere teslim oldu.

#1
Foto - Beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü mevkiinde seyir halinde olan beton mikseri ile ambulansın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

#2
Foto - Beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Ambulans, çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

#3
Foto - Beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Kazada ölen veya yaralanan olamazken, çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Beton mikseriyle çarpışan ambulans alevlere teslim oldu

Kullanılamaz hale gelen ambulans, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

1,5 ay sonra ilk! Motorinden sonra benzine de zam geliyor...
Ekonomi

1,5 ay sonra ilk! Motorinden sonra benzine de zam geliyor...

Brent petrol fiyatları bankacılık krizleri sonrası son bir buçuk yılın en düşük seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirim ..
Ortalık çok fena karışacak! Ahmet Hakan da o topa girdi
Medya

Ortalık çok fena karışacak! Ahmet Hakan da o topa girdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, piyanist Fazıl Say'ın, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yöneli..
Meral Akşener bunun altında ezilecek
Medya

Meral Akşener bunun altında ezilecek

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçtiğimiz hafta Meclis'te yaptığı basın açıklaması sonrasında İyi Parti'nin masada değil oturmak, yöresin..
Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...
Dünya

Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...

Son dönemde normalleşme çabalarının devam ettiği Ankara-Şam hattındaki gelişmelerle ilgili Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya..
Zillet’in finansa darbe planı ifşa edildi
Gündem

Zillet’in finansa darbe planı ifşa edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Zillet İttifakı’nın Türk finans sistemine yönelik darbe planını ifşa etti. “7’li masa, ya..
CHP FETÖ'ye selam çaktı! Fatma Yavuz'dan Hakan Şükür'e skandal mesaj
Gündem

CHP FETÖ'ye selam çaktı! Fatma Yavuz'dan Hakan Şükür'e skandal mesaj

Diyanet'ten ihraç edilen ve CHP'den milletvekili aday adaylığını ilan eden Fatma Yavuz, Hakan Şükür'e 'az kaldı' şeklinde bir mesaj paylaştı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23